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Пульмонолог рассказала, когда можно лечить COVID-19 дома

29 ноября 2020, 10:19

Через один-два месяца после выздоровления даже при легком или среднетяжелом течении заболевания необходимо пройти компьютерную томографию.

коронавирус
Врач рассказала, когда можно лечить коронавирус дома / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 62 миллионов человек, число жертв COVID-19 превысило 1,4 миллиона. Все люди болеют по-разному, при этом большинство лечатся дома. Как заявила врач-пульмонолог Анна Власова, пациенты с вызванной коронавирусом пневмонией могут лечиться на дому только при одностороннем течении воспаления.

Врач в интервью газете Вечерняя Москва подчеркнула, что даже в этом случае лечение должно проводиться под пристальным наблюдением медиков. По ее словам, при двусторонней пневмонии госпитализация обязательна из-за угрозы стремительного развития острого респираторного дистресс-синдрома (угрожающего жизни состояния, связанного с воспалением или повреждением легких).

"Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму, периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам ", - растолковала пульмонолог.

Врач также отметила, что через один-два месяца после выздоровления даже при легком или среднетяжелом течении заболевания необходимо пройти компьютерную томографию, чтобы избежать риска осложнений.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

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