Путин ответил ЕС на отказ от российской вакцины и пообещал уколоться / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса. Он подчеркнул, что Россия никому ничего не навязывает.

"Мы ничего никому не навязываем, но возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают", - сказал Путин в ходе совещания о наращивании производства вакцин от коронавируса, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, он согласился вакцинироваться от COVID-19. По его словам, он намерен сделать прививку во вторник, 23 марта.

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку, - ред.) завтра", - сказал Путин.

В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин. По словам представителя Кремля, "все вакцины хорошие и надежные". Он уточнил, что вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.

Отметим, ранее европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса Спутник V. ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

"Нам совершенно не нужен Спутник V", - сказал Бретон. Он добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

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