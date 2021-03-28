Путин рассказал, что он пережил после прививки российской вакциной / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин детально рассказал, как чувствовал себя после прививки от коронавируса. При этом президент России категорически отказался рассказывать, какую именно вакцину против COVID-19 ему укололи.

"Побочных эффектов почти не было. Сейчас скажу, почему почти. Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял - в левую руку делали (укол) - почувствовал не боль, нет, какой -то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. При этом температура была нормальная", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия", его цитирует Telegram-канал "Раньше всех.Ну почти".

Также Путин рассказал, что ему неизвестно о каких-либо серьезных побочных эффектах от применения российских вакцин от коронавируса.

По словам главы Кремля, у российских препаратов от ковида "и противопоказаний-то никаких нет".

Глава государства заметил, что сейчас ими "прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют".

Кроме того, Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID на камеру: "Мы не должны обезьянничать".

Отметим, во вторник, 23 марта, глава Кремля Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо.

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