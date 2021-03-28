Путин рассказал, что он пережил после прививки российской вакциной

Президент России категорически отказался рассказывать, какую именно вакцину против коронавируса ему укололи.
Глава Кремля Владимир Путин детально рассказал, как чувствовал себя после прививки от коронавируса. При этом президент России категорически отказался рассказывать, какую именно вакцину против COVID-19 ему укололи.
"Побочных эффектов почти не было. Сейчас скажу, почему почти. Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял - в левую руку делали (укол) - почувствовал не боль, нет, какой -то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. При этом температура была нормальная", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия", его цитирует Telegram-канал "Раньше всех.Ну почти".
Также Путин рассказал, что ему неизвестно о каких-либо серьезных побочных эффектах от применения российских вакцин от коронавируса.
По словам главы Кремля, у российских препаратов от ковида "и противопоказаний-то никаких нет".
Глава государства заметил, что сейчас ими "прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют".
Кроме того, Путин объяснил, почему не сделал прививку от COVID на камеру: "Мы не должны обезьянничать".
Отметим, во вторник, 23 марта, глава Кремля Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сообщил, что президент чувствует себя хорошо.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса Спутник V в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.