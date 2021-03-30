ВР одобрила денежную помощь жителям красной зоны

Парламент решил, что в красной зоне некоторые жители получат 8 тысяч гривен помощи / УНИАН

Во вторник, 30 марта, Верховная Рада во время заседания решила, что некоторые жители территорий, которые попали в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, должны получить помощь от государства.

За соответствующий законопроект (№5300) проголосовали 312 нардепов, никто не выступил против, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал YouTube-канал RadaTVchannel.

Парламентарии одобрили предоставление помощи в сумме 8 тысяч гривен.

Рада решила, что в красной зоне некоторые жители получат 8 тысяч грн помощи / Скриншот

Читайте также8 тысяч для ФОП: как получить и кому готовиться к проверкамРанее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что власти решили помочь материально физическим лицам-предпринимателям (чаще используется украинская версия аббревиатуры – ФОП) и сотрудникам предприятий, которые несут потери из-за введения ограничений красной карантинной зоны.

Глава Кабмина добавил, что ФОПам и работникам предприятий власти готовы выплатить по 8 тысяч гривен помощи, как и во время локдауна, который был в январе 2021 года.

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