ВР одобрила денежную помощь жителям красной зоны

Решение о предоставлении помощи некоторым украинцам поддержали более 300 нардепов.
Во вторник, 30 марта, Верховная Рада во время заседания решила, что некоторые жители территорий, которые попали в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, должны получить помощь от государства.
За соответствующий законопроект (№5300) проголосовали 312 нардепов, никто не выступил против, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал YouTube-канал RadaTVchannel.
Парламентарии одобрили предоставление помощи в сумме 8 тысяч гривен.
Читайте также8 тысяч для ФОП: как получить и кому готовиться к проверкамРанее премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что власти решили помочь материально физическим лицам-предпринимателям (чаще используется украинская версия аббревиатуры – ФОП) и сотрудникам предприятий, которые несут потери из-за введения ограничений красной карантинной зоны.
Глава Кабмина добавил, что ФОПам и работникам предприятий власти готовы выплатить по 8 тысяч гривен помощи, как и во время локдауна, который был в январе 2021 года.
Карантин из-за коронавируса в Украине – что нужно знать
- Карантин в Украине из-за коронавируса начал действовать с 12 марта 2020 года. Сначала ограничительные меры были общенациональными и жесткими, а потом начал действовать адаптивный карантин.
- Во время адаптивного карантина судьба ограничительных мер находится в руках местных властей. Страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В красной зоне самые строгие ограничительные меры.
- Во время локдауна 2021 на всей территории Украины был строгий карантин, а потом он снова стал адаптивным.
- По состоянию на 30 марта в красной зоне карантина находятся Киев, а также Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская и Черновицкая области.