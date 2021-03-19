Рада решила уйти на карантин до начала апреля

Из-за жесткого карантина в Киеве парламент изменил план работы / УНИАН

В пятницу, 19 марта, Верховная Рада решила уйти на трехнедельный карантин, поскольку в Киеве были ужесточены ограничительные меры для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Карантин в Раде будет действовать до 9 апреля.

Нардеп, член фракции партии Слуга народа Александр Качура в своем канале в Telegram писал, что регламентный комитет предложил внести изменения в календарный план проведения сессии.

В комитете предложили отменить пленарные заседания.

"Работа продолжится на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях", – отметил народный избранник.

/ t.me/kachuratut

Напомним, 30-31 марта были запланированы пленарные заседания Верховной Рады.

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