Рада решила уйти на карантин до начала апреля

Парламент не будет работать на протяжении нескольких недель.
В пятницу, 19 марта, Верховная Рада решила уйти на трехнедельный карантин, поскольку в Киеве были ужесточены ограничительные меры для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Карантин в Раде будет действовать до 9 апреля.
Нардеп, член фракции партии Слуга народа Александр Качура в своем канале в Telegram писал, что регламентный комитет предложил внести изменения в календарный план проведения сессии.
В комитете предложили отменить пленарные заседания.
"Работа продолжится на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях", – отметил народный избранник.
Напомним, 30-31 марта были запланированы пленарные заседания Верховной Рады.
Карантин в Украине и закручивание гаек в Киеве
- В нашей стране из-за коронавируса карантин стартовал с 12 марта 2020 года. В конце прошлого года стало намного больше больных, поэтому Кабмин решил с 8 по 25 января 2021 ввести локдаун.
- В марте в Киеве подскочило число больных COVID-19, столица попала в красную зону карантина. Столичные власти с 20 марта до 9 апреля решили ужесточить карантин.
Автор: Екатерина Присяжнюк