Рада сделала первый шаг к запуску COVID-вакцинации в Украине

Ни одна вакцина в мире еще не прошла полностью все фазы клинических испытаний / Фото Reuters

В четверг, 28 января, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19 в Украине.

За проект закона №4613 проголосовали 318 нардепов.

Без принятия этого документа нельзя использовать ни одну вакцину от коронавируса, поскольку ни один препарат в мире еще не прошел полностью все фазы клинических испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах делают в режиме экстренного использования.

Спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc.

Данный закон необходим для регистрации вакцин в Украине. Документ предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

известна потенциальная польза лекарственного средства;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет.

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