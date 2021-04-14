Радуцкий сообщил хорошие новости о ситуации с COVID-19 в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется / Фото Reuters

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире Украина 24.

"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на две тысячи. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.

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