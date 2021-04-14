Радуцкий сообщил хорошие новости о ситуации с COVID-19 в Украине

За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных коронавирусом уменьшилось на две тысячи. Украина подходит к плато.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире Украина 24.
"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на две тысячи. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.
Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 14 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 553 жителей страны. В том числе заболели 612 детей и 412 медработников.
- За минувшие 24 часа госпитализированы 5 063 человека; летальных случаев - 467, выздоровели - 12 384 человека.
- За последние сутки в Киеве выявили 1457 случаев заражения коронавирусом, умерли 47 человек, выздоровели - 713.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
Автор: Анна Багрий