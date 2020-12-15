Популярный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным: в чем причина

Во Франции забраковали экспресс-тест на коронавирус.
Во Франции Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения рекомендует не использовать экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test, который распространен в Украине.
В расследовании сообщают, что данные экпресс-тесты могут показывать ложные положительные результаты.
"Нас проинформировали о получении ложных положительных результатов в нескольких аптеках во Франции с применением экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (производитель - VivaChek)", - отметил национальный регулятор.
Также отмечается, что действие и безопасность использования этого теста не гарантированы. Местных фармацевтов уже предупредили об этом и попросили прекратить продажу экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test.
Экспресс-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 применяется для диагностики антител COVID-19. Он также широко предлагается в сетях аптек в Украине. Стоимость теста, по данным специализированных сайтов, от 220 до 450 грн.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Коронавирус Украине за минувшие сутки диагностировали у 6 451 человека. По состоянию на понедельник, 14 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 900 666 человек.
- В Украине стали делать меньше тестов на коронавирус, поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
- Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Ковебко рассказала, когда тест на COVID-19 может ошибаться.