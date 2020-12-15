Популярный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным: в чем причина

Экспресс-тест VivaDiag Rapid Test применяется для диагностики антител COVID-19 / Reuters

Во Франции ​Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения рекомендует не использовать экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test, который распространен в Украине.

В расследовании сообщают, что данные экпресс-тесты могут показывать ложные положительные результаты.

"Нас проинформировали о получении ложных положительных результатов в нескольких аптеках во Франции с применением экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (производитель - VivaChek)", - отметил национальный регулятор.​

Также отмечается, что действие и безопасность использования этого теста не гарантированы. Местных фармацевтов уже предупредили об этом и попросили прекратить продажу экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test.​

Экспресс-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 применяется для диагностики антител COVID-19. Он также широко предлагается в сетях аптек в Украине. Стоимость теста, по данным специализированных сайтов, от 220 до 450 грн.​

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