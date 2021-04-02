Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом.
Верховная Рада будет незамедлительно реагировать на резкие изменения эпидемиологической ситуацию, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ.
Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на сегодня таких обращений в Раду не поступало.
"Относительно вопроса о чрезвычайном положении: в данном случае, если не ошибаюсь, согласно закону, предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров Украины, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", – отметил Разумков.
При этом Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с коронавирусом.
"К сожалению, да (возможно введение ЧП - ред.), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим ", - заявил Разумков, передает телеканал НАШ.
В то же время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что власти намерены ограничиться введением локальных жестких карантинов.
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"Есть красные зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще "зеленая" или "оранжевая" зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает", - заявил Тимошенко, передает Украина 24.
Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.