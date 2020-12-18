Разумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса

Украина должна идти путем развитых государств, считает Дмитрий Разумков.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение качество российской вакцины от коронавируса Спутник V.
Как заявил он в эфире 1+1, не ясным остается вопрос и с эффективностью вакцины РФ.
"Вопрос не в том, что привезти, а вопрос в том, действительно ли она будет действовать", - говорит спикер парламента.
Он обратил внимание на то, что западные страны, в частности – Великобритания, не использую российскую вакцину.
"Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих людей. Я уверен, что в этом плане мы должны идти путем развитых государств", - добавил Разумков.
Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.
Читайте такжеУкраине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg
В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
- Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
- Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.