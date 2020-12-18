Разумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса

Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение качество российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Как заявил он в эфире 1+1, не ясным остается вопрос и с эффективностью вакцины РФ.

"Вопрос не в том, что привезти, а вопрос в том, действительно ли она будет действовать", - говорит спикер парламента.

Он обратил внимание на то, что западные страны, в частности – Великобритания, не использую российскую вакцину.

"Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих людей. Я уверен, что в этом плане мы должны идти путем развитых государств", - добавил Разумков.

Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

Читайте такжеУкраине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg

В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины: