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Разумков объяснил, почему Украине не нужна российская вакцина от коронавируса

18 декабря 2020, 09:16
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Украина должна идти путем развитых государств, считает Дмитрий Разумков.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил под сомнение качество российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Как заявил он в эфире 1+1, не ясным остается вопрос и с эффективностью вакцины РФ.

"Вопрос не в том, что привезти, а вопрос в том, действительно ли она будет действовать", - говорит спикер парламента.

Он обратил внимание на то, что западные страны, в частности – Великобритания, не использую российскую вакцину.

"Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих людей. Я уверен, что в этом плане мы должны идти путем развитых государств", - добавил Разумков.

Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

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В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
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