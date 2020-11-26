Разумков рассказал о результате повторного теста на COVID-19

Разумков продолжает лечение от коронавируса / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал повторный тест на COVID-19, который оказался положительным. Политик продолжает работу на дистанционной основе и надеется вернуться к повседневной парламентской деятельности уже на следующей неделе.

Как рассказал руководитель ВР на своей странице в социальной сети Facebook, он пребывает на режиме самоизоляции уже две недели. Самочувствие улучшилось, однако повторный тест на COVID-19 показал положительный результат.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - отметил Разумков.

Разумков добавил, что статистика по заболевшим коронавирусом депутатам оставляет желать лучшего и выразил надежду на исправление ситуации в связи с удаленным форматом работы парламентариев. При этом сам политик планирует вернуться к полноценной работе уже на следующей неделе.

"Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", - подчеркнул он.Читайте такжеНе в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус

Коронавирус новости