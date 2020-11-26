УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Разумков рассказал о результате повторного теста на COVID-19

26 ноября 2020, 11:11

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже 2 недели пребывает на самоизоляции.

Разумков
Разумков продолжает лечение от коронавируса / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал повторный тест на COVID-19, который оказался положительным. Политик продолжает работу на дистанционной основе и надеется вернуться к повседневной парламентской деятельности уже на следующей неделе.

Как рассказал руководитель ВР на своей странице в социальной сети Facebook, он пребывает на режиме самоизоляции уже две недели. Самочувствие улучшилось, однако повторный тест на COVID-19 показал положительный результат.

"Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор "позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - отметил Разумков.

Разумков добавил, что статистика по заболевшим коронавирусом депутатам оставляет желать лучшего и выразил надежду на исправление ситуации в связи с удаленным форматом работы парламентариев. При этом сам политик планирует вернуться к полноценной работе уже на следующей неделе.

"Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", - подчеркнул он.Читайте такжеНе в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус

Коронавирус новости

Верховная Рада Дмитрий Разумков коронавирус в Украине карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Разумков рассказал о результате повторного теста на COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датамЖесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Ученые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонииУченые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии
Следующий материал

Последние новости

11:23
День благодарения и День Иоанна Златоуста: традиции, приметы, запреты
11:11
Разумков рассказал о результате повторного теста на COVID-19 Видео
11:07
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
11:02
Почему COVID-19 заражает не всех: врач объяснил причину Видео
10:59
Украинцы заплатят больше за электричество: в Минэнерго назвали сроки Видео
Реклама
10:48
Осенние расходы – в Steam началась самая масштабная распродажа года
10:45
В контракте на закупку в Чехии 26 гаубиц Dana нет признаков госизмены - Вовк
10:43
Звезда фильма Бриллиантовая рука объяснила, почему попала в больницу
10:42
Зеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины мнение
10:39
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
10:28
Не в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус Видео
10:28
Минск вызвал "на ковер" посла Украины и выдвинул громкие обвинения
10:23
Фокин объяснил отставку из ТКГ и сделал заявление о Минских соглашениях Видео
10:20
Конфликт с Китаем, нейтралитет с РФ и "холод" к Украине: чего ждать от нового госсекретаря США Блинкена
10:06
Почему Путин испугался привиться своей вакциной мнение
09:55
Сергей Лещенко устроил разборки в эфире телеканала: "наехал" на ведущую Видео
09:54
"Достали!": у Кравчука ОБСЕ назвали "инструментом Кремля" Видео
09:39
Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Марадоной Видео
09:29
Почему могут отказать в кредите, и как это исправить новости компании
09:28
"Гром среди ясного неба": между Киевом и Будапештом вспыхнул новый дипскандал Видео
Реклама
08:55
Последние минуты жизни: стали известны слова Марадоны перед смертью Видео
08:45
Киев снова вырвался вперед по числу новых больных COVID-19 Видео
08:31
Украина для США - это руки, которыми загребают жар мнение
08:28
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
08:19
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
08:04
Коронавирус после вакцинации: эпидемиолог раскрыл важные факты Видео
07:59
Что есть при заражении коронавирусом - советы врача
07:32
Выборы в США: Трамп рассказал, что ему нужно, чтобы "забрать" победу у Байдена Видео
07:23
Олег Жданов: Если Украина заиграется, в Крыму будет развиваться два флага – украинский и турецкий
07:22
Звезда фильма Бриллиантовая рука срочно госпитализирована: назван диагноз
06:58
Вакцина против коронавируса: какие могут быть побочные эффекты Видео
06:54
Две проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ мнение
06:34
Вскрытие показало, почему умер Диего Марадона Видео
06:31
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Видео
06:10
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
05:59
Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей Видео
05:37
С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах Фото
04:40
Крах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу Видео
04:08
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
03:29
Назван еще один ранний симптом коронавируса Видео
Реклама
02:55
Красотка-надзиратель попалась на романе и сексе с заключенным
01:53
Умер Диего Марадона: знаковые моменты биографии легенды футбола Видео
01:31
Ученые назвали важную особенность мутаций коронавируса Видео
01:04
Азербайджан резко отреагировал на резолюцию Сената Франции по Карабаху​ Видео
00:23
Появились новые подробности смерти Марадоны​ Видео
25 ноября, среда
23:52
Что нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна Златоуста
23:51
В Нафтогазе озвучили цену на газ в декабре
23:16
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады ​ Видео
23:14
Сын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19 Видео
23:00
Ученые нашли новый способ борьбы с тяжелой формой COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять