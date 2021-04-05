Разумков рассказал, введут ли комендантский час в Украине

Дмитрий Разумков объяснил, как происходит введение комендантского часа / УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.

По его словам, для введения комендантского часа необходимо объявлять чрезвычайное положение, передает телеканал Украина 24.

"Это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы вынуждены были пойти на такую меру", - сказал Разумков.

"Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение", - добавил он.

Отметим, согласно статье 18 закона Украины О правовом режиме чрезвычайного положения, в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как введение комендантского часа.

Чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

В Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:

закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

закрываются театры, кино и музеи;

запрещены массовые мероприятия;

может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

учебные заведения и детские сады уходят на карантин;

медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.

Напомним: