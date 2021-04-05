УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Разумков рассказал, введут ли комендантский час в Украине

5 апреля 2021, 07:09
Прослушать новость
Остановить

Для введения комендантского часа необходимо объявлять чрезвычайное положение.

Разумков
Дмитрий Разумков объяснил, как происходит введение комендантского часа / УНИАН

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.

По его словам, для введения комендантского часа необходимо объявлять чрезвычайное положение, передает телеканал Украина 24.

"Это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы вынуждены были пойти на такую меру", - сказал Разумков.

"Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение", - добавил он.

Отметим, согласно статье 18 закона Украины О правовом режиме чрезвычайного положения, в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как введение комендантского часа.

Чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

В Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:

  • закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;
  • закрываются театры, кино и музеи;
  • запрещены массовые мероприятия;
  • может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;
  • учебные заведения и детские сады уходят на карантин;
  • медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;
  • запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.

Напомним:

  • 1 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения комендантского часа в Украине из-за карантина не в обсуждался.
  • В тот же день глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице могут ввести комендантский час для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 при одном условии. В частности, комендантский час в Киеве возможен, если больницы будут полностью перегружены.
  • Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

комендантский час РИА Новости Украина Дмитрий Разумков новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Разумков рассказал, введут ли комендантский час в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не такЧетыре странных способа, которыми ваше тело предупреждает о том, что что-то не так Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужемСоломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить УкраинуНе так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину Экс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и РоссииЭкс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и России

Последние новости

03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
Реклама
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
Реклама
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять