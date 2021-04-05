Разумков рассказал, введут ли комендантский час в Украине

Для введения комендантского часа необходимо объявлять чрезвычайное положение.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.
По его словам, для введения комендантского часа необходимо объявлять чрезвычайное положение, передает телеканал Украина 24.
"Это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы вынуждены были пойти на такую меру", - сказал Разумков.
"Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение", - добавил он.
Отметим, согласно статье 18 закона Украины О правовом режиме чрезвычайного положения, в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как введение комендантского часа.
Чрезвычайное положение - это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.
Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.
В Украине на время действия режима ЧП введут следующие ограничения:
- закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;
- закрываются театры, кино и музеи;
- запрещены массовые мероприятия;
- может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;
- учебные заведения и детские сады уходят на карантин;
- медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;
- запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения COVID-19.
Напомним:
- 1 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения комендантского часа в Украине из-за карантина не в обсуждался.
- В тот же день глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в столице могут ввести комендантский час для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 при одном условии. В частности, комендантский час в Киеве возможен, если больницы будут полностью перегружены.
- Виталий Кличко 31 марта выступил с заявлением, что из-за критической ситуации с коронавирусом в Киеве с 5 апреля ужесточают карантин. Садики и школы закрывают, транспорт будет работать только по спецпропускам. Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.