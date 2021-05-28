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Разведка США заявила о новых данных о происхождении COVID-19

28 мая 2021, 09:43
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Чтобы пролить свет на происхождение коронавируса, разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности.

Китай, коронавирус
Коронавирус начал свое шествие в Китае и впоследствии заразил весь мир / Reuters

Сотрудники американской разведки заявили, что у них есть еще не исследованные данные, которые могут пролить свет на источник пандемии коронавируса.

Как пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, разведка США намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Официальные лица отказались рассказать, о каких именно новых доказательствах идет речь.

Издание отмечает, что пока что попытки собрать доказательства из перехваченных сообщений в Китае, который, как известно, является трудной целью для проникновения, мало что дали. Действующие и бывшие сотрудники разведки говорят, что они сильно сомневаются, что кто-то найдет электронное письмо, текстовое сообщение или документ, свидетельствующий о происшествии в лаборатории в городе Ухань.

Как сообщал Главред, на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщало, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Официальный Пекин заявил, что информация о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.

Откуда взялся коронавирус - о чем ранее писал Главред:

  • Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.
  • Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
  • После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.
  • Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.
  • Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова также заявляла, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.
  • В апреле американские военные заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.
  • В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.
  • Была и конспирологическая версия происхождения коронавируса. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш заявлял, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

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