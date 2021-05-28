Разведка США заявила о новых данных о происхождении COVID-19

Коронавирус начал свое шествие в Китае и впоследствии заразил весь мир / Reuters

Сотрудники американской разведки заявили, что у них есть еще не исследованные данные, которые могут пролить свет на источник пандемии коронавируса.

Как пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, разведка США намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Официальные лица отказались рассказать, о каких именно новых доказательствах идет речь.

Издание отмечает, что пока что попытки собрать доказательства из перехваченных сообщений в Китае, который, как известно, является трудной целью для проникновения, мало что дали. Действующие и бывшие сотрудники разведки говорят, что они сильно сомневаются, что кто-то найдет электронное письмо, текстовое сообщение или документ, свидетельствующий о происшествии в лаборатории в городе Ухань.

Как сообщал Главред, на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщало, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Официальный Пекин заявил, что информация о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.

Откуда взялся коронавирус - о чем ранее писал Главред: