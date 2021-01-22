Реабилитация легких после COVID-19: врач посоветовала действенный способ

Легким после коронавируса нужна реабилитация / Фото pixabay.com

Дыхательная гимнастика, в том числе и надувание шариков, хорошо сказывается на состоянии легких. Однако проводить реабилитацию после перенесенного коронавируса нужно аккуратно.

Врач-пульмонолог, заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники Феофания Светлана Гук посоветовала пациентам не форсировать события, передают Факты.

"Чтобы надуть цветной праздничный шарик, нужно приложить много усилий, а это не годится: от напряжения могут лопнуть сосуды в глазах. Поэтому лучше использовать надувные игрушки, имеющие клапан — пляжный мячик, рукав для плавания", - посоветовала медик.

Гук рассказала, как надувать шарики при ковиде:

Надувать их следует без усилий, в своем темпе.

При выполнении упражнения важна не столько сила, сколько регулярность.

Можно выдыхать воздух через трубочку (обычно используют трубочку от капельницы) в баночку или бутылку с водой. Чем меньше жидкости, тем легче это делать.

"Осторожными должны быть пациенты с выраженным фиброзом. Хотя и крайне редко, но им угрожает одно из неприятных последствий — пневмоторакс: легкое, потерявшее свою эластичность, лопает от излишнего усилия", - отметила врач.

Пульмонолог объяснила, что разработка легких нужна, чтобы уменьшить количество спавшихся участков легочной ткани, активизировать кровообращение. Врач посоветовала также чаще лежать на животе — тогда перераспределяется кровообращение в задних сегментах легких (преимущественно они и поражаются), улучшается насыщение их кислородом.

Справка. Фиброз легких — это процесс образования в легких фиброзной (рубцовой) ткани, что приводит к нарушениям дыхательной функции. При фиброзе снижается эластичность и растяжимость легочной ткани, затрудняется прохождение кислорода и углекислого газа через стенку альвеол (легочных пузырьков, в которых происходит контакт вдыхаемого воздуха с кровью).

Читайте такжеНевролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19

Напомним: