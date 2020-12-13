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Реабилитация после COVID-19: врач объяснил, что запрещено делать после болезни

13 декабря 2020, 15:24
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Организму потребуется примерно месяц на восстановление.

спортзал
Занятия спортом могут привести к ухудшению здоровья / Фото pixaby

Коронавирус 2020 – очень коварная болезнь, которая может иметь ряд последствий, которые будут зависеть от сложности протекания COVID-19. Но даже в случае легкой формы коронавируса организму нужно время, чтобы восстановиться.

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, от каких развлечений стоит отказаться украинцам, которые переболели коронавирусом, передает ТСН.

В частности, примерно на месяц нужно отложить походы в сауну, занятия моржеванием и спортом.

"Потому что было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавируса восстанавливали спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость. Этого не нужно делать, нужно дать организму просто восстановиться. Он умный, спокойно сам восстанавливается примерно через месяц", — отметил Жиравецкий.

Врач также рассказал, что может помочь организму прийти в норму. Это прием витаминов, нормальное питание, отдых, здоровый сон.

"Если есть повышенные показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также регулируются почечные пробы: если высокий уровень мочевой кислоты или снижение", - сказал врач.

Чтобы не нагружать организм, переболевшим коронавирусом нужно исключить алкоголь и не допускать больших физических нагрузок.

Кроме того Жиравецкий посоветовал сделать анализ на свертываемость крови.

"Что касается пациентов от 35 лет — стоит делать коагулограмму (анализ на свертываемость крови, — ред.), и если риск высок — принимать антикоагулянты (препараты для разжижения крови. — ред.). Антикоагулянты обычно назначаются пациентам, которые имели сильное поражение легких. Их нужно принимать определенное время, например, месяц (только по назначению врача)", — добавил медик.

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Напомним:

здоровье коронавирус сауна новости Украины COVID-19 коронавирус новости Тарас Жиравецкий
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