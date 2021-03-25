"Реакция должна быть адекватна вызовам": Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине

В нынешних эпидемиологических условиях власть обязана предпринимать максимум мер для защиты населения, считает глава Верховной Рады.
Председатель Верховной Рады и член партии Слуга народа Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
По его словам, на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет, сообщает телеграмм-канал УНН.
При этом Разумков выразил надежду, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости.
"Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять перед властью, и перед украинским государством", – подчеркнул он.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов высказался о возможности введения локдауна по всей Украине. На территории нашей страны ухудшается ситуация с распространением коронавируса. В СНБО рассказали, может ли быть объявлен локдаун по всей территории страны.
Карантин в Украине: новости
- 25 марта Минздрав обновил список зон карантина. Показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме лишь в шести областях.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса.
- В Николаеве с 24 марта ужесточают карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
- Также в Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц: пациентов вынуждены размещать в коридорах.
- В Черкасской области с 22 марта ввели дополнительные карантинные ограничения, чтобы предотвратить попадание региона в "красную" зону эпидемической опасности.
- Врачи из Днепра рассказали о катастрофе с COVID-19.