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"Реакция должна быть адекватна вызовам": Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине

25 марта 2021, 13:22
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В нынешних эпидемиологических условиях власть обязана предпринимать максимум мер для защиты населения, считает глава Верховной Рады.

Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине
Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине / УНИАН

Председатель Верховной Рады и член партии Слуга народа Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

По его словам, на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет, сообщает телеграмм-канал УНН.

При этом Разумков выразил надежду, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости.

"Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять перед властью, и перед украинским государством", – подчеркнул он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов высказался о возможности введения локдауна по всей Украине. На территории нашей страны ухудшается ситуация с распространением коронавируса. В СНБО рассказали, может ли быть объявлен локдаун по всей территории страны.

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