"Реакция должна быть адекватна вызовам": Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине

Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине / УНИАН

Председатель Верховной Рады и член партии Слуга народа Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

По его словам, на данный момент вводить локдаун по всей Украине нецелесообразно. Поэтому на сегодня таких планов у властей нет, сообщает телеграмм-канал УНН.

При этом Разумков выразил надежду, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости.

"Но реакция должна быть адекватна тем вызовам, которые будут стоять перед властью, и перед украинским государством", – подчеркнул он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов высказался о возможности введения локдауна по всей Украине. На территории нашей страны ухудшается ситуация с распространением коронавируса. В СНБО рассказали, может ли быть объявлен локдаун по всей территории страны.

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