Реанимация не выдерживает: в Днепре рассказали о катастрофе с COVID-19

Медики бьют тревогу из-за ситуации в Днепре / УНИАН

В Днепре сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Как подчеркнул он на своей странице в Facebook, реанимации Днепропетровской областной больницы имени Мечникова уже не выдерживают нагрузки из-за количества тяжелых пациентов с COVID-19.

"Больные продолжают поступать, стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей. Сегодня в реанимации Мечникова 25 крайне тяжелых пациентов, 2 - находятся на ИВЛ и на препаратах, поддерживающих все жизненные функции, в медицине эти состояния называют терминальные. Всего в ковид-отделении Мечникова находится 110 тяжелых пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии", - написал главврач.

Он предупредил, что даже после легкой формы коронавируса у переболевших могут быть тяжелые последствия - страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит, боль в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.

"Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает - как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях Мечникова", - добавил Рыженко.

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