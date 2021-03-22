УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Реанимация не выдерживает: в Днепре рассказали о катастрофе с COVID-19

22 марта 2021, 18:56
Прослушать новость
Остановить

Даже после легкой формы коронавируса у переболевших могут быть тяжелые последствия, отметил Сергей Рыженко.

Медик, коронавирус
Медики бьют тревогу из-за ситуации в Днепре / УНИАН

В Днепре сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Как подчеркнул он на своей странице в Facebook, реанимации Днепропетровской областной больницы имени Мечникова уже не выдерживают нагрузки из-за количества тяжелых пациентов с COVID-19.

"Больные продолжают поступать, стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей. Сегодня в реанимации Мечникова 25 крайне тяжелых пациентов, 2 - находятся на ИВЛ и на препаратах, поддерживающих все жизненные функции, в медицине эти состояния называют терминальные. Всего в ковид-отделении Мечникова находится 110 тяжелых пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии", - написал главврач.

Он предупредил, что даже после легкой формы коронавируса у переболевших могут быть тяжелые последствия - страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит, боль в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.

"Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает - как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях Мечникова", - добавил Рыженко.

Читайте такжеВ Харькове рассказали о коллапсе в больницах с местами для COVID-пациентов

Коронавирус в Украине:

  • В Украине с начала пандемии от COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.
  • За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 тыс. 893 новых больных COVID-19, среди которых 413 детей и 161 медработник.
  • Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 3 тыс. 026 человек, умерли 157 человек, 1 тыс. 272 ​​пациента выписаны из больницы, выздоровели 2 тыс. 993 человек; было проведено тестирований - 34 тыс. 129.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842 человека, умерли 30 тыс. 098 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн ​​681 тыс. 388.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
новости Днепра COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Реанимация не выдерживает: в Днепре рассказали о катастрофе с COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Куба создала необычную вакцину от коронавирусаКуба создала необычную вакцину от коронавируса Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит боятьсяВрач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаунАкадемик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун Производитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдауновПроизводитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдаунов Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала годаКоронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года

Последние новости

19:28
Жена топ-чиновника похвасталась щенком за кругленькую сумму
19:02
В Минздраве подробно рассказали о группах риска к коронавирусу Видео
19:02
Названа поза йоги, которая может помочь похудеть Видео
19:01
Гороскоп для всех на 23 марта: денежная пруха, новое покровительство и лузер дня Видео
19:00
Від пацанки до панянки 5 сезон 4 выпуск 22-03-2021: заложницы образа жизни Видео
Реклама
18:56
Реанимация не выдерживает: в Днепре рассказали о катастрофе с COVID-19 Видео
18:44
В Fall Guys стартовал четвёртый сезон, который посвящён будущему Видео
18:43
Стало известно о планах Москвы по интеграции Донбасса с Россией Видео
18:29
Украине грозит дефицит питьевой воды
18:06
В GOG стартовала новая распродажа со скидкой в 20% на Cyberpunk 2077
18:01
Настя Ивлеева стала ведущей на премии Муз-ТВ 2021
17:54
В НАТО припечатали Путина и "повесили" на него убийства оппонентов Видео
17:30
У Зеленского назвали размер помощи предпринимателям в "красной" зоне Видео
17:26
Звезда Основного инстинкта вакцинировалась от коронавируса
17:20
Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить Фото Видео
17:15
У Кличко объявили об условиях работы транспорта в Киеве Видео
17:14
Рак поджелудочной: на что обратить внимание при сливе унитаза Видео
17:03
Steam не разрешил выпускать скандальный симулятор пикапера Видео
17:00
Врач рассказала, чем вредны помидоры в Великий пост Видео
16:49
Как лечить заложенный нос и лучше спать: лайфхаки Видео
Реклама
16:25
Samsung представила новое поколение мониторов для дома и офиса Фото
16:23
Стало известно, кто в России попал под новые санкции ЕС Видео
16:23
В Черкасской области ужесточили карантин и приняли решение по транспорту Видео
16:09
Украина накажет два десятка артистов из РФ за концерт на Керченском мосту
16:06
Снова снег и холодный ветер: каким областям в Украине не повезло Видео
16:02
Путин обвинил ЕС в давлении на Москву и заявил об условии диалога Видео
15:42
Оккупанты похвастались, что нашли способ снять водную блокаду Крыма Видео
15:32
Украину атаковали тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19 – Голубовская Видео
15:31
Создатели Бэтвумен нашли нову актрису на роль Кейт Кейн
15:29
Северный ГОК провел масштабную экомодернизацию
15:20
Blizzard работает над мобильной игрой по Overwatch – СМИ Видео
15:15
Путин ответил ЕС на отказ от российской вакцины и пообещал уколоться Видео
15:03
У СБУ и налоговой милиции заберут полномочия по экономпреступлениям Видео
14:50
Какие брови сейчас в моде и как их сделать Видео
14:44
Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию протеста у Офиса Зеленского Видео
14:41
Перевод часов в Украине 2021 отменили или нет: для кого остается летнее время Видео
14:36
Выстрел в ногу: чем опасны ссоры Украины с Китаем и Германией
14:35
Команда Opera объявила о крупном ребрендинге браузера: что нового
14:21
Украинцам намекнули на повышение тарифов на воду и назвали причину Видео
14:01
Транспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы Видео
Реклама
13:48
Украину атаковал необычный коронавирус-мутант - ученые Видео
13:46
Сумская призналась, просила ли она Винника помочь мужу на шоу Голос Видео
13:45
Мобильный бизнес LG всё – компания сворачивает производство смартфонов Видео
13:29
Бунтующие ФОПы "осадили" Кабмин и выдвинули жесткое требование властям Видео
13:14
Надежда Мейхер решила бросить шоу Голос країни Видео
12:59
Локдаун во Львове из-за коронавируса продлили Видео
12:53
Шмыгаль объяснил, почему согласен с Байденом в том, что Путин – убийца Видео
12:39
Разработчики Resident Evil 8 опубликовали системные требования хоррора Видео
12:34
Витамин F: что это и в чем его польза Видео
12:25
В РФ рассказали о судьбе разговора Байдена с Путиным и обвинили США Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять