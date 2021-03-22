Реанимация не выдерживает: в Днепре рассказали о катастрофе с COVID-19

Даже после легкой формы коронавируса у переболевших могут быть тяжелые последствия, отметил Сергей Рыженко.
В Днепре сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Как подчеркнул он на своей странице в Facebook, реанимации Днепропетровской областной больницы имени Мечникова уже не выдерживают нагрузки из-за количества тяжелых пациентов с COVID-19.
"Больные продолжают поступать, стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей. Сегодня в реанимации Мечникова 25 крайне тяжелых пациентов, 2 - находятся на ИВЛ и на препаратах, поддерживающих все жизненные функции, в медицине эти состояния называют терминальные. Всего в ковид-отделении Мечникова находится 110 тяжелых пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии", - написал главврач.
Он предупредил, что даже после легкой формы коронавируса у переболевших могут быть тяжелые последствия - страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит, боль в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.
"Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает - как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях Мечникова", - добавил Рыженко.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине с начала пандемии от COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.
- За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 тыс. 893 новых больных COVID-19, среди которых 413 детей и 161 медработник.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 3 тыс. 026 человек, умерли 157 человек, 1 тыс. 272 пациента выписаны из больницы, выздоровели 2 тыс. 993 человек; было проведено тестирований - 34 тыс. 129.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели - 1 млн 260 тыс. 842 человека, умерли 30 тыс. 098 человек, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 681 тыс. 388.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.