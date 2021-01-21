Регистрация Спутник V в Евросоюзе: Меркель заявила о помощи Путину

Германия и Россия могут совместно производить российскую вакцину от коронавируса Спутник V.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает регистрацию российской вакцины от COVID-19 на территории Евросоюза и готова оказать России помощь в решении данной проблемы. При этом она допустила, что ФРГ и РФ могут совместно производить препарат при условии его сертификации. В Венгрии уже зарегистрировали Спутник V и разрешили применение вакцины на территории страны.
Как сообщает немецкое издание t-online, в ходе пресс-конференции главе правительства был задан вопрос о том, готова ли Меркель выступить в поддержку появления российской вакцины Cпутник V в Европе с последующим совместным производством препарата. В ответ она заявила о готовности работать с Россией в гуманитарной сфере и предложила помощь Германии в регистрации российского препарата в ЕС.
Если в Европе одобрят российскую вакцину, то появится возможность для ее совместного производства.Читайте такжеУ Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса
"Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка уже подана EMA (европейский регулятор). И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве", - уточнила Меркель.
Также она подчеркнула, что уже предлагала российскому президенту Владимиру Путину помощь немецкого регулятора с целью регистрации вакцины. Речь идет о решении проблем с оформлением соответствующей документации.
Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о том, что Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 Спутник V. Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое выдало лицензию на официальное использование вакцины Института Гамалеи на территории своей страны.
В РФПИ подчеркнули, что Венгрия одобрила российский препарат по ускоренной процедуре после соответствующей оценки вакцины венгерскими экспертами.
Российская вакцина от коронавируса – новости
- Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации на территории страны вакцины от коронавирусной инфекции Спутник V. Глава государства тогда заявил, что процедуру вакцинации прошла его дочь.
- Во Всемирной организации здравоохранения подвергали критике процесс лицензирования российской вакцины. Специалисты обратили внимание на тот факт, что препарат был официально зарегистрирован до проведения третьей фазы клинических исследований. Данный подход противоречит требованиям ВОЗ, вследствие чего у Организации возникли вопросы к безопасности и эффективности вакцины.
- В Минздраве Украины 8 января заявили о поступлении заявки на регистрацию вакцины Спутник V на территории страны. Глава ведомства Максим Степанов рассказал, что теперь государство должно получить документы, подтверждающие результаты клинических испытаний препарата.