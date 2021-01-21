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Регистрация Спутник V в Евросоюзе: Меркель заявила о помощи Путину

21 января 2021, 16:15

Германия и Россия могут совместно производить российскую вакцину от коронавируса Спутник V.

Меркель
Меркель поддержит производство вакцины Спутник V, если препарат пройдет процесс регистрации в Евросоюзе / УНИАН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает регистрацию российской вакцины от COVID-19 на территории Евросоюза и готова оказать России помощь в решении данной проблемы. При этом она допустила, что ФРГ и РФ могут совместно производить препарат при условии его сертификации. В Венгрии уже зарегистрировали Спутник V и разрешили применение вакцины на территории страны.

Как сообщает немецкое издание t-online, в ходе пресс-конференции главе правительства был задан вопрос о том, готова ли Меркель выступить в поддержку появления российской вакцины Cпутник V в Европе с последующим совместным производством препарата. В ответ она заявила о готовности работать с Россией в гуманитарной сфере и предложила помощь Германии в регистрации российского препарата в ЕС.

Если в Европе одобрят российскую вакцину, то появится возможность для ее совместного производства.Читайте такжеУ Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса

"Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка уже подана EMA (европейский регулятор). И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве", - уточнила Меркель.

Также она подчеркнула, что уже предлагала российскому президенту Владимиру Путину помощь немецкого регулятора с целью регистрации вакцины. Речь идет о решении проблем с оформлением соответствующей документации.

Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили о том, что Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 Спутник V. Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое выдало лицензию на официальное использование вакцины Института Гамалеи на территории своей страны.

В РФПИ подчеркнули, что Венгрия одобрила российский препарат по ускоренной процедуре после соответствующей оценки вакцины венгерскими экспертами.

Российская вакцина от коронавируса – новости

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