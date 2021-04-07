Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca

В ЕС обнародовали свежие данные о вакцине AstraZeneca и тромбозах после прививки.
В Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
В заявлении отмечается, что тромбоз следует считать одним из крайне редких побочных явлений от применения вакцины АstraZeneca и внести в список.
В тоже время агентство заявляет, что преимущества использования вакцины AstraZeneca продолжают перевешивать риски.
EMA предупреждает медиков и других вакцинированных о возможности очень редких случаев образования тромбов в течение двух недель после прививки.
"На сегодня большинство случаев тромбоза в Европе произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. Однако имеющихся данных недостаточно для выделения конкретных групп риска", - говорится в заявлении.
В EMA отметили, что тромбы после вакцины AstraZeneca образуются в венах головного мозга и брюшной полости, а также в артериях. В то же время преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 превалируют над рисками побочных эффектов.
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После вакцинации препаратом AstraZeneca нужно немедленно обратиться за медицинской помощью при наличии таких симптомов:
- одышка,
- боль в груди,
- отек ноги,
- постоянная боль в животе,
- неврологические симптомы, головные боли или помутнение зрения.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Ранее агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.