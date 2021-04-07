Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca может привести к тромбозу / Reuters

В Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.

В заявлении отмечается, что тромбоз следует считать одним из крайне редких побочных явлений от применения вакцины АstraZeneca и внести в список.

В тоже время агентство заявляет, что преимущества использования вакцины AstraZeneca продолжают перевешивать риски.

EMA предупреждает медиков и других вакцинированных о возможности очень редких случаев образования тромбов в течение двух недель после прививки.

"На сегодня большинство случаев тромбоза в Европе произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. Однако имеющихся данных недостаточно для выделения конкретных групп риска", - говорится в заявлении.

В EMA отметили, что тромбы после вакцины AstraZeneca образуются в венах головного мозга и брюшной полости, а также в артериях. В то же время преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 превалируют над рисками побочных эффектов.

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После вакцинации препаратом AstraZeneca нужно немедленно обратиться за медицинской помощью при наличии таких симптомов:

одышка,

боль в груди,

отек ноги,

постоянная боль в животе,

неврологические симптомы, головные боли или помутнение зрения.

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