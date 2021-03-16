Регулятор ЕС сделал заявление на фоне скандала с вакциной AstraZeneca

В ЕС заявили об отсутствии доказательств связи между тромбозами и вакциной AstraZeneca.
Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
Как заявила исполнительный директор Агентства Эмер Кук, регулятор проводит индивидуальную оценку инцидентов и, как ожидается, завершит ее в четверг, 18 марта, пишет Sky News.
"Я также хочу подчеркнуть, что в настоящее время нет никаких свидетельств того, что вакцинация вызвала эти состояния (образование тромбов)… Количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей в целом, не выше, чем у населения в целом", — подчеркнула Кук, отметив, что положительный эффект от использования этой вакцины перевешивает возможные риски.
Она сказала, что в клинических испытаниях вакцины принимали участие как вакцинированные люди, так и люди, получавшие плацебо. Испытания показали очень небольшое количество случаев образования тромбов, что указывает на то, что это не имеет ничего общего с вакциной.
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"Что мы знаем наверняка в настоящее время из реальных данных, так это явное влияние вакцины на общественное здоровье — гораздо меньше случаев, госпитализаций и смертей от коронавируса среди тех, кто был вакцинирован", — добавила Кук.
Позже Франции и ряд других стран заявили, что ожидается возобновление вакцинации этим препаратом, после окончательного результата оценки препарата.
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Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем ранее сообщал Главред:
- В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.
- От использования вакцины AstraZeneca из европейских стран уже отказались Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Германия, Франция, Испания.