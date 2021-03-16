Регулятор ЕС сделал заявление на фоне скандала с вакциной AstraZeneca

Когда возобновят вакцинацию AstraZeneca / Reuters

Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.

Как заявила исполнительный директор Агентства Эмер Кук, регулятор проводит индивидуальную оценку инцидентов и, как ожидается, завершит ее в четверг, 18 марта, пишет Sky News.

"Я также хочу подчеркнуть, что в настоящее время нет никаких свидетельств того, что вакцинация вызвала эти состояния (образование тромбов)… Количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей в целом, не выше, чем у населения в целом", — подчеркнула Кук, отметив, что положительный эффект от использования этой вакцины перевешивает возможные риски.

Она сказала, что в клинических испытаниях вакцины принимали участие как вакцинированные люди, так и люди, получавшие плацебо. Испытания показали очень небольшое количество случаев образования тромбов, что указывает на то, что это не имеет ничего общего с вакциной.

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"Что мы знаем наверняка в настоящее время из реальных данных, так это явное влияние вакцины на общественное здоровье — гораздо меньше случаев, госпитализаций и смертей от коронавируса среди тех, кто был вакцинирован", — добавила Кук.

Позже Франции и ряд других стран заявили, что ожидается возобновление вакцинации этим препаратом, после окончательного результата оценки препарата.

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