Рекорд COVID-19 в Украине: зафиксирован минимум жертв болезни за сутки с начала года

За воскресенье, 18 июля, диагноз коронавирус поставили 182 жителям страны. Больше всего больных выявили в Киеве, Одесской и Житомирской областях.
По состоянию на утро понедельника, 19 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 182 жителей страны. В том числе заболели 11 детей.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 307 человек; летальных случаев - 5, выздоровели - 187 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 244 677 человек;
- выздоровели - 2 181 385 человек;
- летальных исходов - 52 731;
- проведено ПЦР-тестов - 11 161 068.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Минимум больных за сутки с начала 2021 года был зафиксирован 11 июля. Тогда за 24 часа поставили 174 диагноза "коронавирус".
- В Украине официально зафиксированы 4 варианта коронавируса, модификация которых характерна для штамма Дельта. При этом на территории страны обнаружено еще 7 штаммов Альфа – британской вариации коронавирусной инфекции.
- Осенью в Украине ожидается вспышка индийского штамма коронавируса Дельта, а в худшем случае — даже в середине августа. Такой прогноз озвучил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.
- Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.
Автор: Анна Багрий