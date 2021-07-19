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Рекорд COVID-19 в Украине: зафиксирован минимум жертв болезни за сутки с начала года

19 июля 2021, 08:24
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За воскресенье, 18 июля, диагноз коронавирус поставили 182 жителям страны. Больше всего больных выявили в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

карантин,маска
Выздоровели за сутки от коронавируса 187 украинцев/ Reuters

По состоянию на утро понедельника, 19 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 182 жителей страны. В том числе заболели 11 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 307 человек; летальных случаев - 5, выздоровели - 187 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 244 677 человек;
  • выздоровели - 2 181 385 человек;
  • летальных исходов - 52 731;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 161 068.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 июля 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Минимум больных за сутки с начала 2021 года был зафиксирован 11 июля. Тогда за 24 часа поставили 174 диагноза "коронавирус".
  • В Украине официально зафиксированы 4 варианта коронавируса, модификация которых характерна для штамма Дельта. При этом на территории страны обнаружено еще 7 штаммов Альфа – британской вариации коронавирусной инфекции.
  • Осенью в Украине ожидается вспышка индийского штамма коронавируса Дельта, а в худшем случае — даже в середине августа. Такой прогноз озвучил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.
  • Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.
  • Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.
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