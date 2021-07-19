Рекорд COVID-19 в Украине: зафиксирован минимум жертв болезни за сутки с начала года

Выздоровели за сутки от коронавируса 187 украинцев/ Reuters

По состоянию на утро понедельника, 19 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 182 жителей страны. В том числе заболели 11 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 307 человек; летальных случаев - 5, выздоровели - 187 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 244 677 человек;

выздоровели - 2 181 385 человек;

летальных исходов - 52 731;

проведено ПЦР-тестов - 11 161 068.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 июля 2021 / t.me/mozofficial

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