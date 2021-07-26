Рекорд: зафиксирован минимум жертв COVID-19 в Украине за сутки с начала года

С коронавирусом за сутки госпитализиповали 256 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 26 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 213 жителей страны. В том числе заболели 11 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 256 человек; летальных случаев - 2, выздоровели - 170 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 248 663 человека;

выздоровели - 2 184 365 человек;

летальных исходов - 52 849;

проведено ПЦР-тестов - 11 278 944.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 26 июля 2021 / t.me/mozofficial

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