Ресторатор оценил решение Кабмина об ослаблении карантина в Украине на Новый год

Социальная дистанция в кафе и ресторанах будет соблюдаться - ресторатор/ Фото pixabay.com

Правительство приняло правильное решение, разрешив украинцам праздновать Новый год в кафе и ресторанах до 7 утра. Люди должны получить позитивные эмоции на праздник, а заведениям следует соблюдать контроль над противоэпидемиологическими мероприятиями.

Как заявил ресторатор Тарас Сердюк в эфире телеканала Украина 24, людей смущало, что власти разрешили праздновать Новый год в заведениях только до 01:00. Новое решение является логичным и рациональным.

"Если гости собирались на три часа, за это время, понятно, что происходил обмен всей флорой и фауной, которая есть у человека, и поэтому какой был смысл ограничивать дальнейшее пребывание в одном помещении?" – сказал он.

Также он добавил, что новое постановление Кабмина снизит элемент коррупции, так как определенные заведения в обход закона могли договориться о продлении своей работы.Читайте такжеУкраинцы смогут праздновать Новый год в кафе и ресторанах до 7 утра

Администрация кафе и ресторанов, в свою очередь, будет тщательно соблюдать профилактические меры во избежание потенциального распространения коронавирусной инфекции.

"Однозначно это контроль на входе, обработка поверхностей, дезинфекция всего, что можно дезинфицировать. Нет смысла переживать, все равно дистанция между столами будет. Да, люди будут пересекаться во время, например, танцев, но они и так это делают в метро, на митингах, в школах", -- подчеркнул Тарас Сердюк.

Карантин на Новый год