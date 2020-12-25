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Ресторатор оценил решение Кабмина об ослаблении карантина в Украине на Новый год

25 декабря 2020, 04:03
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По словам Тараса Сердюка, заведения сферы общественного питания будут следить за соблюдением карантинных мероприятий.

Новый год
Социальная дистанция в кафе и ресторанах будет соблюдаться - ресторатор/ Фото pixabay.com

Правительство приняло правильное решение, разрешив украинцам праздновать Новый год в кафе и ресторанах до 7 утра. Люди должны получить позитивные эмоции на праздник, а заведениям следует соблюдать контроль над противоэпидемиологическими мероприятиями.

Как заявил ресторатор Тарас Сердюк в эфире телеканала Украина 24, людей смущало, что власти разрешили праздновать Новый год в заведениях только до 01:00. Новое решение является логичным и рациональным.

"Если гости собирались на три часа, за это время, понятно, что происходил обмен всей флорой и фауной, которая есть у человека, и поэтому какой был смысл ограничивать дальнейшее пребывание в одном помещении?" – сказал он.

Также он добавил, что новое постановление Кабмина снизит элемент коррупции, так как определенные заведения в обход закона могли договориться о продлении своей работы.Читайте такжеУкраинцы смогут праздновать Новый год в кафе и ресторанах до 7 утра

Администрация кафе и ресторанов, в свою очередь, будет тщательно соблюдать профилактические меры во избежание потенциального распространения коронавирусной инфекции.

"Однозначно это контроль на входе, обработка поверхностей, дезинфекция всего, что можно дезинфицировать. Нет смысла переживать, все равно дистанция между столами будет. Да, люди будут пересекаться во время, например, танцев, но они и так это делают в метро, на митингах, в школах", -- подчеркнул Тарас Сердюк.

Карантин на Новый год

  • В Украине 19 декабря заработало постановление правительства, предполагающее ужесточение карантинных мер на праздники. Согласно документу, заведения общественного питания должны были работать на Новый год до 01:00.
  • Кабмин 24 декабря опубликовал новое постановление №1301 от 23 декабря, которым разрешил работу заведений сферы общепита в новогоднюю ночь до 7 утра.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет, а заведениям разрешили работать в новогоднюю ночь, так как в ведомстве не верят в закрытие кафе и ресторанов после первого часа ночи.

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