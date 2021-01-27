Резкая температура и слабость: мужчина получил прививку от коронавируса и скончался

Житель Словакии умер после вакцинации Pfizer.
В Словакии после вакцины от коронавируса Pfizer умер мужчина.
Как сообщила представитель Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова, состояние 79-летнего мужчины, имевшего ряд хронических заболеваний, ухудшилось.
Она отметила, что данный случай схож с теми, которые произошли в Норвегии, Германии и ряде других стран в последнее время. По словам Юркемиковой, резкому ухудшению здоровья способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, пишут РИА Новости.
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Кроме того, представитель института добавила, что последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний, однако призвала рассматривать каждый такой случай индивидуально.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.