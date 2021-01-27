Резкая температура и слабость: мужчина получил прививку от коронавируса и скончался

Мужчина умер от прививки от коронавируса / Reuters

В Словакии после вакцины от коронавируса Pfizer умер мужчина.

Как сообщила представитель Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова, состояние 79-летнего мужчины, имевшего ряд хронических заболеваний, ухудшилось.

Она отметила, что данный случай схож с теми, которые произошли в Норвегии, Германии и ряде других стран в последнее время. По словам Юркемиковой, резкому ухудшению здоровья способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость, пишут РИА Новости.

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Кроме того, представитель института добавила, что последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний, однако призвала рассматривать каждый такой случай индивидуально.

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