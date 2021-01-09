Резкий рост числа заражений: Степанов предупредил о новой атаке COVID-19

Максим Степанов / УНИАН

В Украине ожидается всплеск количества случаев заболевания коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, после новогодних праздников ожидается скачок заболеваемости COVID-19.

Глава Минздрава уточнил, что по прогнозам уже на этой неделе начнется рост числа зараженных людей.

"Период введения усиленного карантина с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID- 19 у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников. Мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах – резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и будут нести эпидемическую опасность", - добавил Степанов.

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