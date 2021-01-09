Резкий рост числа заражений: Степанов предупредил о новой атаке COVID-19

После новогодних праздников ожидается скачок заболеваемости COVID-19, подчеркнул глава Минздрава.
В Украине ожидается всплеск количества случаев заболевания коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, после новогодних праздников ожидается скачок заболеваемости COVID-19.
Глава Минздрава уточнил, что по прогнозам уже на этой неделе начнется рост числа зараженных людей.
"Период введения усиленного карантина с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID- 19 у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников. Мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах – резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и будут нести эпидемическую опасность", - добавил Степанов.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 тыс. 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 168 детей и 176 медработников.
- Госпитализированы 2 тыс. 411 человек, умерли - 80, выздоровели - 7 тыс. 961.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 110 тыс. 015 человек, выздоровели - 786 тыс. 306 человек, умерли - 19 тыс. 668.
- Проведено 5 млн 752 тыс. 190 ПЦР-тестирований.