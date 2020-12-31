РФ поставит в "ЛДНР" вакцину от COVID-19 раньше, чем закупит Украина – росСМИ

РФ обещает обеспечить вакциной от коронавируса оккупированные районы Донбасса / Reuters

Первую партию российской вакцины от коронавируса Спутник V в "ЛНР" ожидают уже в январе 2021 года.

Об заявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает российское агентство РИА Новости.

Пасечник говорит, что в "ЛНР" первую очередь прививку будут делать людям, находящимся в особой зоне риска заболеть.

Речь о работниках сферы здравоохранения, а также отдельных категориях сотрудников "правоохранительных органов".

С аналогичным заявлением выступил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

"Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - сказал он.

Об этом со ссылкой на главу так называемой "ДНР" Дениса Пушилина пишет РИА "Новости".

Отметим, что в ходе брифинга 29 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.

"Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал Степанов.

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Вакцина от коронавируса для Украины: