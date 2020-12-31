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РФ поставит в "ЛДНР" вакцину от COVID-19 раньше, чем закупит Украина – росСМИ

31 декабря 2020, 11:59
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В "ЛНР" первую очередь прививку будут делать людям, находящимся в особой зоне риска.

Вакцина
РФ обещает обеспечить вакциной от коронавируса оккупированные районы Донбасса / Reuters

Первую партию российской вакцины от коронавируса Спутник V в "ЛНР" ожидают уже в январе 2021 года.

Об заявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает российское агентство РИА Новости.

Пасечник говорит, что в "ЛНР" первую очередь прививку будут делать людям, находящимся в особой зоне риска заболеть.

Речь о работниках сферы здравоохранения, а также отдельных категориях сотрудников "правоохранительных органов".

С аналогичным заявлением выступил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

"Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - сказал он.

Об этом со ссылкой на главу так называемой "ДНР" Дениса Пушилина пишет РИА "Новости".

Отметим, что в ходе брифинга 29 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.

"Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал Степанов.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
  • Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.
  • Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.
  • На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
  • Речь идет о закупке 1 млн 800 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
  • По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.
  • Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.
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