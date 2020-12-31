РФ поставит в "ЛДНР" вакцину от COVID-19 раньше, чем закупит Украина – росСМИ

В "ЛНР" первую очередь прививку будут делать людям, находящимся в особой зоне риска.
Первую партию российской вакцины от коронавируса Спутник V в "ЛНР" ожидают уже в январе 2021 года.
Об заявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник, сообщает российское агентство РИА Новости.
Пасечник говорит, что в "ЛНР" первую очередь прививку будут делать людям, находящимся в особой зоне риска заболеть.
Речь о работниках сферы здравоохранения, а также отдельных категориях сотрудников "правоохранительных органов".
С аналогичным заявлением выступил главарь "ДНР" Денис Пушилин.
"Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса", - сказал он.
Об этом со ссылкой на главу так называемой "ДНР" Дениса Пушилина пишет РИА "Новости".
Отметим, что в ходе брифинга 29 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.
"Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал Степанов.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
- Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.
- Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.
- На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
- Речь идет о закупке 1 млн 800 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
- По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.
- Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.