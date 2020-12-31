Риск стать лежачим больным: врач предупредил об опасности легкой формы COVID-19

От последствий заболевания при легкой форме COVID-19 чаще страдают женщины / Reuters

Легкая форма коронавируса может быть очень опасна, потому что после нее пациенты сталкиваются с очень тяжелыми последствиями.

Как рассказал японский врач Коити Хирахата из токийской клиники Hirahata clinic, последствия перенесенного заболевания для многих пациентов часто оказываются страшнее самого вируса, передает РИА Новости.

По его словам, более трети тех, у кого проявились последствия коронавируса, стали лежачими больными уже после заболевания. Врач также заявил, что даже те, кто всего лишь один день пролежал с температурой или вовсе переболел бессимптомно, сталкиваются с тяжелыми последствиями.

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У каждого пациента сразу было несколько симптомов. Самый распространенный симптом – слабость, от нее страдают 97,1%.

"Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев", - рассказал Хирахата.

Следующий симптом, от которого страдают очень многие – это подавленность, депрессивное состояние – 86,8%.

Далее – так называемый "туман в голове" (brain fog), который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль. От этого последствия коронавируса страдают 83% пациентов.

К другим последствиям коронавируса относятся:

головная боль (77,4%);

боли во всем теле (77,4%);

трудности при дыхании (73,3%);

бессонница (71,3%);

отсутствие аппетита (63%);

выпадение волос (52,9%);

отсутсвие обоняния (35,2%);

потеря вкусовых ощущений (27,9%).

По словам врача, эти симптомы могут ослабнуть со временем, но вряд ли они исчезнут бесследно.

Медик также добавил, что от последствий заболевания при легкой форме COVID-19 страдают преимущественно относительно молодые люди до 40-50 лет: они составляют более 80 процентов заболевших. Он также подчеркнул, что женщины сталкиваются с данным недугом в полтора раза чаще мужчин.

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Напомним: