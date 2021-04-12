Россия экстренно приостанавливает авиасообщение с двумя странами

Россия закрывает авиасообщение с двумя странами / Reuters

Россия с 15 апреля ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за вспышек коронавируса в странах. Полеты предварительно приостановлены до 1 июня, пишет ТАСС.

Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала туроператорам приостановить продажу билетов в Турцию с территории РФ. А путешественникам, купившим туры в Турцию и Танзанию, посоветовала сменить направление или даты.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова также добавила, что из Танзании в РФ с начала года завезли два случая малярии с тяжелым течением.

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