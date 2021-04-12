Россия экстренно приостанавливает авиасообщение с двумя странами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала туроператорам приостановить продажу билетов в Турцию с территории страны.
Россия с 15 апреля ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за вспышек коронавируса в странах. Полеты предварительно приостановлены до 1 июня, пишет ТАСС.
Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала туроператорам приостановить продажу билетов в Турцию с территории РФ. А путешественникам, купившим туры в Турцию и Танзанию, посоветовала сменить направление или даты.
Читайте такжеКоронавирус развивается и станет "мирным" – вирусолог
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также добавила, что из Танзании в РФ с начала года завезли два случая малярии с тяжелым течением.
Вакцина Спутник V - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 5 марта заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не намерена регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Одним из ключевых аргументов такого решение является военный конфликт Киева и Москвы.
- В Евросоюзе 4 марта запустили экспертизу российской вакцины от коронавируса Спутник V. Европейское агентство лекарственных средств намерено проверить безопасность, качество и эффективность препарата.
- В Еврокомиссии заявили, что страны ЕС могут закупать и применять вакцины от коронавируса, которые не зарегистрированы Брюсселем. Однако в таком случае ответственность за возможные последствия они будут нести самостоятельно.
Автор: Екатерина Трохимчук