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Россия стала чемпионом по числу жертв COVID-19 на душу населения

10 февраля 2021, 13:03

Cмертей от коронавируса в России в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем цифры, о которых официально говорили власти.

коронавирус, жертвы
Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения / Фото Reuters

Россия — одна из лидеров по занижению смертности от коронавируса. По годовым данным, разница между официально объявленными смертями от COVID-19 и избыточной смертностью составила почти 6,3 раза.

Росстат 8 февраля опубликовал данные о смертности в России за 2020 год. Из них следует, что в стране с апреля и по 31 декабря избыточная смертность составила 358 тысяч человек. В то же время вице-премьер Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность в 2020 году на 81% связана с коронавирусом, не объяснив, с чем связаны остальные 19%. Между тем по более детализированным данным департамента здравоохранения Москвы, с вирусом связаны 98–100% "избыточных смертей".

Если считать, что на самом деле почти вся избыточная смертность вызвана эпидемией, можно предположить, что смертей от коронавируса в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем цифры, о которых официально говорили власти, пишет Медуза.

Это значит, что Россия в 2020 году заняла второе (после США) место по числу жертв коронавируса и вошла в пятерку самых пострадавших из расчета на душу населения. А к началу февраля, скорее всего, Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения.

Если считать, что избыточная смертность по всей стране, как в Москве, почти на 100% объясняется коронавирусом, то Россия окажется на втором месте по абсолютному количеству смертей, связанных с эпидемией, подсчитал исследователь из Университета Тюбинген Дмитрий Кобак. Выше только США, где население более чем в два раза больше.

По смертям от вируса на 100 тысяч населения Россия в 2020 году, по данным Кобака, тоже была одним из лидеров: большая доля умерших была только в Перу и нескольких небольших европейских странах вроде Сан-Марино. Правда, нужно учитывать, что данные по избыточной смертности из нескольких стран, очевидно, сильно пострадавших от эпидемии, недоступны (например, нет статистики из Индии).

Январь, если судить по официальным данным Роспотребнадзора о числе смертей от коронавируса, был не менее тяжелым, чем декабрь. Если соотношение (те самые 6,3 раза) между официально объявленными смертями от ковида и избыточной смертностью сохранится, то на 9 февраля избыточная смертность с начала 2021 года составит 129 с лишним тысяч.

Это значит, что в России на сегодняшний день с начала эпидемии уже умерли более 480 тысяч человек.

Если эти грубые подсчеты верны, то Россия уже вышла на первое место по относительному числу умерших и приблизилась к США по абсолютному числу смертей.

Отметим, по состоянию на 10 февраля коронавирус в России выявили у 3 968 228 человек.

Жертвами COVID-19 стали 76 873 россиянина.

Коронавирус в России - о чем сообщалось ранее:

  • Россия занижает данные о смертности от коронавируса, сообщило издание Financial Time. Оказалось, что жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.
  • О регистрации российской вакцины от коронавируса 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.

новости России смертность коронавирус в России
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