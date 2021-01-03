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Россия вознамерилась испытать свою вакцину против коронавируса на украинцах

3 января 2021, 07:27
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Россия готова передать Украине технологии для производства и применения непроверенной вакцины.

Вакцина
Россия вознамерилась испытать свою вакцину против коронавируса на украинцах / Reuters

Россия вознамерилась на украинцах испытывать новые возможности своей экспериментальной вакцины против COVID-19, а именно эффект ее комбинации с такой же экспериментальной вакциной разработки британско-шведской компании AstraZeneca, заявил глава "Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев.

"Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины - без политики", - заявил Дмитриев на телеканале "Россия 1", его цитирует Радио Свобода.

Кроме того, Дмитриев повторил, что его фонд готов передать Украине технологии для производства и применения непроверенной российской вакцины.

Отметим, этот фонд финансировал разработку российской вакцины-кандидата "Спутник-V", которая до сих пор не прошла необходимых клинических испытаний, но которую уже применяют в России и которую продвигают украинские пророссийские силы для применения в Украине.

Заявление Дмитриева прозвучало через несколько часов после того, как в Украине главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли обязательную по международным нормам третью фазу клинических исследований.

Добавим, компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину против коронавируса совместно с Оксфордским университетом, должна в ближайшее время завершить третью, финальную, фазу клинических испытаний препарата. Для этого компания заявила 11 декабря про желание испытать комбинацию своей вакцины с российской вакциной-кандидатом, которые созданы на подобных принципах, но отличаются друг от друга. Тогда речь шла о том, что испытания могут быть осуществлены на россиянах.

Российская вакцина от коронавируса в Украине - о чем сообщалось ранее:

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