Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове

Россия хочет производить вакцину от коронавируса в Украине / Пресс-служба Минздрава России

Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил о готовности делать ее на территории Украины и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Как говорят россияне, производство уже готова развернуть компания "Биолек", расположенная в Харькове.

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - сказано в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций.

В Украине эту информацию опровергли.

"Информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) наладило производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", не соответствует действительности", - заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Биолек"- фармкомпания, которая находится в Померках (на Белгородском шоссе в Харькове). На сайте указывается, что компания производит вакцины против дифтерии и столбняка, биодобавки, диагностические препараты, косметические средства, лекарства. Среди важных препаратов выпускается гидрокартизон, окситоцин, цитохром, туберкулин, иммуноглобулин.

Дата регистрации компании в Украине - 1992 год, уставный капитал - 11,5 миллиона гривен, форма собственности - негосударственная.

В 2018 году владельцем контрольного пакета акций фармацевтической компании стала Vilkom Services Limited (Кипр).

Ранее "Биолек" была дочерней компанией российского "Фармстандарта".

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