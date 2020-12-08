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Россия вознамерилась производить вакцину от коронавируса в Харькове

8 декабря 2020, 17:44

Производитель российской вакцины от коронавируса захотел производить ее в Украине.

Вакцина
Россия хочет производить вакцину от коронавируса в Украине / Пресс-служба Минздрава России

Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил о готовности делать ее на территории Украины и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Как говорят россияне, производство уже готова развернуть компания "Биолек", расположенная в Харькове.

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - сказано в сообщении пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций.

В Украине эту информацию опровергли.

"Информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) наладило производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", не соответствует действительности", - заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Биолек"- фармкомпания, которая находится в Померках (на Белгородском шоссе в Харькове). На сайте указывается, что компания производит вакцины против дифтерии и столбняка, биодобавки, диагностические препараты, косметические средства, лекарства. Среди важных препаратов выпускается гидрокартизон, окситоцин, цитохром, туберкулин, иммуноглобулин.

Дата регистрации компании в Украине - 1992 год, уставный капитал - 11,5 миллиона гривен, форма собственности - негосударственная.

В 2018 году владельцем контрольного пакета акций фармацевтической компании стала Vilkom Services Limited (Кипр).

Ранее "Биолек" была дочерней компанией российского "Фармстандарта".

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.

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