Россиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник V

Мужчина обращался к врачам из-за высокой температуры после прививки, но ему сказали, что это абсолютно нормальная реакция.
В российском городе Кеми (Карелия) мужчина умер на пятые сутки после прививки от коронавируса препаратом "Спутник V". В министерстве здравоохранения республики поспешили заявить, что не связывают летальный исход с вакциной.
"Смерть 40-летнего машиниста электровоза наступила от пневмонии и не связана с вакцинацией. Был факт переохлаждения после прививки", - сообщает российский Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав.
Сейчас проводятся уточняющие вирусологические исследования.
Какое именно переохлаждение получил гражданин, в Минздраве не уточнили. Но подчеркнули, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов, поэтому не должна способствовать развитию болезни. Тем не менее, иммунитет после прививки не появляется мгновенно, поэтому после вакцинации нужно бережно относится к своему здоровью и соблюдать все рекомендации медиков.
По информации местных СМИ, спустя три дня после первого этапа вакцинации мужчина парился в бане, после чего долго находился на улице.
Также стало известно, что мужчина обращался к врачам из-за высокой температуры после прививки, но ему сказали, что это абсолютно нормальная реакция, цитирует слова подписчиков местных интернет-сообществ "Столица на Онего".
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- В конце октября 2020 года стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.