Россиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник V / Reuters

В российском городе Кеми (Карелия) мужчина умер на пятые сутки после прививки от коронавируса препаратом "Спутник V". В министерстве здравоохранения республики поспешили заявить, что не связывают летальный исход с вакциной.

"Смерть 40-летнего машиниста электровоза наступила от пневмонии и не связана с вакцинацией. Был факт переохлаждения после прививки", - сообщает российский Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав.

Сейчас проводятся уточняющие вирусологические исследования.

Какое именно переохлаждение получил гражданин, в Минздраве не уточнили. Но подчеркнули, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов, поэтому не должна способствовать развитию болезни. Тем не менее, иммунитет после прививки не появляется мгновенно, поэтому после вакцинации нужно бережно относится к своему здоровью и соблюдать все рекомендации медиков.

По информации местных СМИ, спустя три дня после первого этапа вакцинации мужчина парился в бане, после чего долго находился на улице.

Также стало известно, что мужчина обращался к врачам из-за высокой температуры после прививки, но ему сказали, что это абсолютно нормальная реакция, цитирует слова подписчиков местных интернет-сообществ "Столица на Онего".

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