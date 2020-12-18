Российская "лайт-вакцина" от COVID-19: ученый раскрыл принцип действия препарата

Иммунитет к коронавирусу после "лайт-вакцины" будет сохраняться 3-4 месяца / Reuters

Российская однокомпонентная "лайт-вакцина" от коронавируса будет действовать примерно столько же, сколько и вакцина от гриппа – она позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, ожидать формирования иммунитета можно будет через три недели после прививки.

"Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти", — объяснил Гинцбург.

Он добавил, что эффективность "лайт-вакцины" будет составлять около 85 процентов. Однако у пожилых людей этот показатель, вероятно, будет меньше. При этом, по его словам, свою основную функцию — уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций - данный препарат может выполнить независимо от возраста пациента.

Гинцбург считает, что российская однокомпонентная вакцина позволит снизить смертность в странах, где этот уровень высок. Однако, по его словам, прививаться все равно лучше двухкомпонентным препаратом.

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