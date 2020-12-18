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Российская "лайт-вакцина" от COVID-19: ученый раскрыл принцип действия препарата

18 декабря 2020, 07:07
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Эффективность "лайт-вакцины" будет составлять около 85%.

вакцина
Иммунитет к коронавирусу после "лайт-вакцины" будет сохраняться 3-4 месяца / Reuters

Российская однокомпонентная "лайт-вакцина" от коронавируса будет действовать примерно столько же, сколько и вакцина от гриппа – она позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.

Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, ожидать формирования иммунитета можно будет через три недели после прививки.

"Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти", — объяснил Гинцбург.

Он добавил, что эффективность "лайт-вакцины" будет составлять около 85 процентов. Однако у пожилых людей этот показатель, вероятно, будет меньше. При этом, по его словам, свою основную функцию — уменьшение количества тяжелых случаев и госпитализаций - данный препарат может выполнить независимо от возраста пациента.

Гинцбург считает, что российская однокомпонентная вакцина позволит снизить смертность в странах, где этот уровень высок. Однако, по его словам, прививаться все равно лучше двухкомпонентным препаратом.

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Российская вакцина от коронавируса – новости:

  • В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - Спутник V и ЭпиВакКорона.
  • 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Спутник V.
  • О регистрации вакцины от коронавируса 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
  • Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика).

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