Российская вакцина от коронавируса Спутник V производится "со скрипом": СМИ раскрыли проблемы

В РФ есть проблемы с производством вакцины от COVID-19, узнали журналисты / Reuters

Российские власти обратились к целому ряду компаний для того, чтобы нарастить производство отечественной вакцины от коронавируса COVID-19 – Спутник V. В РФ при производстве препарата столкнулись с рядом трудностей.

Во время переноса производства вакцины из лабораторий на фармакологические заводы возникают проблемы, связанные с соблюдением пропорций, также производителям не хватает оборудования, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Издание выяснило, что на разных заводах нельзя наладить одинаковый процесс производства вакцины, поскольку есть разные биореакторы, в которых подготавливают компоненты для препарата.

Источник добавил, что для создания вакцины не хватает биореакторов и даже крышек для сосудов.

Летом в России обещали до конца года произвести 30 млн доз вакцины Спутник V, а теперь страна рассчитывает сделать только 2 млн.

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