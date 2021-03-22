УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Российский телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус

22 марта 2021, 10:39

Российский актер, музыкант и телеведущий Иван Ургант сам признался, что подхватил коронавирус.

Иван Ургант
Иван Ургант / instagram.com/urgantcom/

Ведущий шоу Вечерний Ургант на российском ТВ Иван Ургант объявил о том, что заболел коронавирусом.

В ироничном стиле присущем российскому шоумену, Ургант написал краткое сообщение в Твиттер.

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", - Говорит он.

Ургант не стал уточнять ничего о своем состоянии, а также о том, где и когда он мог заразиться.

Отметим, что ведущий регулярно продолжал съемки своего шоу, на которое приходили звезды, так что заразиться от него мог кто угодно.

Над телеведущим даже успели подшутить на эту тему. Пользователи Твиттера начали спрашивать, почему Иван не привился от коронавируса, и шутить про российскую вакцину. Осталные искренне желали скорейшего выздоровления.

"Стоило Нагиеву обрезать штаны Урганта и сразу ковид надуло", "Я думал артистов эстрады должны были сразу проколоть спутниками", "Так и сиди дома, чего в твитор больной попёрся", "Что же Вы не привились??? Теперь на карантин всех окружающих тоже...Выздоравливай!", "Желаю скорейшего выздоровления!", - пишут в комментариях.

Напомним, в России разработали свою вакцину от коронавируса - Спутник. Однако пока что российские звезды не принимают участие в публично кампании с популяризации вакцинации.

новости России Иван Ургант новости шоу бизнеса коронавирус в России
Сейчас вы просматриваете новость «Российский телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столицеЖесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице Куба создала необычную вакцину от коронавирусаКуба создала необычную вакцину от коронавируса Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит боятьсяВрач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Производитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдауновПроизводитель вакцины Pfizer спрогнозировал окончание локдаунов Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаунАкадемик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун

Последние новости

10:57
Красная зона карантина "разбухла": добавилась Сумская область
10:39
Российский телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус
10:34
Локдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирус Видео
10:33
Украинцев предупредили о новом способе мошенничества в условиях пандемии
10:21
В Киеве бунтуют ФОПы, но под Офис президента идти отказались Видео
Реклама
10:14
Дочь Поляковой Маша похвасталась фигурой на недетском фото
10:08
Зеленый чай или кофе: что лучше для здоровья Видео
09:59
Врач предупредил о критической ситуации с COVID-19: система здравоохранения уже трещит Видео
09:54
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
09:39
Украина превращается в страну победившей анархии мнение
09:35
Степанов объявил о старте второго этапа вакцинации от коронавируса Видео
08:59
Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности Видео
08:43
За воду для Крыма Россия продолжит шантажировать Украину вторжением мнение
08:24
Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка
08:10
Число жертв COVID-19 в Украине пересекло "красную линию" Видео
07:56
В Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна Видео
07:46
Лавров нашел способ снизить риск санкций для России Видео
07:43
Запад даст добро на достройку СП-2, но при одном условии – журналист Видео
07:15
Журналист объяснил, как и за что Байден жестко накажет Путина Видео
07:05
Премьер Словакии согласился на отставку из-за скандала с вакциной Спутник V Видео
Реклама
06:56
В ожидании "звонка от бога": как Украина рассорилась со всеми партнерами и чем это грозит мнение
06:39
Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль
06:32
Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить Фото Видео
06:01
День Натальи – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела Фото
05:27
Украине грозит участь геополитического лузера – эксперт Видео
05:05
Журналистка объяснила реакцию в США на слова Путина в адрес Байдена Видео
04:22
Эксперт назвал мишени удара публикацией пленок Медведчука-Суркова Видео
03:50
Какие брови сейчас в моде и как их сделать Видео
03:09
День таксиста – прикольные открытки и пожелания водителю такси Фото
02:41
Можно ли похудеть во время Великого поста – ответ диетолога Видео
00:55
Эксперт сказал, ударит ли громкое заявление посла по отношениям Киева и Берлина
00:19
Поздравления с праздником Сорок святых: картинки и своими словами
21 марта, воскресенье
23:57
В РФ подсчитали, во сколько Путину обошелся "пикник" с Шойгу в тайге Видео
23:49
У Зеленского сделали заявление о вакцинации CoviShield в Украине Видео
23:24
В Харькове рассказали о коллапсе в больницах с местами для COVID-пациентов Видео
23:04
В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19 Видео
22:30
Украинские звезды рассказали о своих смешных промахах на шоу Где логика Видео
22:21
У Зеленского оценили обострение на Донбассе и шансы на сохранение перемирия Видео
22:20
Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои Видео
22:00
У Трампа раскрыли планы о появлении новой соцсети
Реклама
21:57
Стало известно, в чем обвиняют задержанного после погрома у ОП Видео
21:45
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:30
Где логика 2021 - самые яркие фото и моменты 3 выпуска Видео
21:15
В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц Видео
20:58
Первое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla уже на подходе Видео
20:54
В Казани на представлении в цирке подрались слоны Видео
20:27
У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу Видео
20:00
Создатели Dragon Age 4 показали новый кадр – фанаты уже строят теории Видео
19:51
"Это не фантастика": назван предварительный срок запуска метро на Троещину Видео
19:45
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять