Российский телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус

Иван Ургант / instagram.com/urgantcom/

Ведущий шоу Вечерний Ургант на российском ТВ Иван Ургант объявил о том, что заболел коронавирусом.

В ироничном стиле присущем российскому шоумену, Ургант написал краткое сообщение в Твиттер.

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", - Говорит он.

Ургант не стал уточнять ничего о своем состоянии, а также о том, где и когда он мог заразиться.

Отметим, что ведущий регулярно продолжал съемки своего шоу, на которое приходили звезды, так что заразиться от него мог кто угодно.

Над телеведущим даже успели подшутить на эту тему. Пользователи Твиттера начали спрашивать, почему Иван не привился от коронавируса, и шутить про российскую вакцину. Осталные искренне желали скорейшего выздоровления.

"Стоило Нагиеву обрезать штаны Урганта и сразу ковид надуло", "Я думал артистов эстрады должны были сразу проколоть спутниками", "Так и сиди дома, чего в твитор больной попёрся", "Что же Вы не привились??? Теперь на карантин всех окружающих тоже...Выздоравливай!", "Желаю скорейшего выздоровления!", - пишут в комментариях.

Напомним, в России разработали свою вакцину от коронавируса - Спутник. Однако пока что российские звезды не принимают участие в публично кампании с популяризации вакцинации.