Россию назвали лидером по избыточной смертности во время пандемии

В РФ на 28% увеличилась смертность после коронавируса.
Россия оказалась лидером среди стран Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса.
Как сообщает газета New York Times, помимо России, в анализе участвовали США и 14 европейских стран. Эксперты проанализировали данные о смертности, выявленной в РФ с апреля по декабрь 2020 года. Для других использовали данные с середины марта по декабрь 2020 года.
Таким образом исследователи пришли к выводу, что в России смертность увеличилась на 28%, зафиксировали 362,3 тысячи избыточных смертей.
Также в рейтинг попали:
- Испания – 23%
- Италия - 19%
- Великобритания и США по 17%
- Польша – 16%
- Чехия – 15%
- Швейцария -13%
Эксперты также говорят, если анализировать данные за январь-февраль 2021 года, то в России умерло на 400 тысяч человек больше нормы, а в США – 574 тысячи. Но в Штатах население более чем вдвое превышает население РФ. Таким образом, "пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в Соединенных Штатах",
По мнению авторов, эти данные опровергают заявления российских властей, что Россия справилась с пандемией и сделала это намного лучше, чем другие страны.
Читайте такжеВ России вакцина Спутник V унесла человеческие жизни
"После жесткой двухмесячной изоляции, введенной прошлой весной, правительство значительно ослабило ограничения летом, что благоприятно сказалось на общественном мнении и экономике, хотя болезнь стала распространяться быстрее в России", - указывается в статье.
Вакцина Спутник V - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 5 марта заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не намерена регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Одним из ключевых аргументов такого решение является военный конфликт Киева и Москвы.
- В Евросоюзе 4 марта запустили экспертизу российской вакцины от коронавируса Спутник V. Европейское агентство лекарственных средств намерено проверить безопасность, качество и эффективность препарата.
- В Еврокомиссии заявили, что страны ЕС могут закупать и применять вакцины от коронавируса, которые не зарегистрированы Брюсселем. Однако в таком случае ответственность за возможные последствия они будут нести самостоятельно.