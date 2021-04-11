Россию назвали лидером по избыточной смертности во время пандемии

В России на 28% увеличилась смертность / УНИАН

Россия оказалась лидером среди стран Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

Как сообщает газета New York Times, помимо России, в анализе участвовали США и 14 европейских стран. Эксперты проанализировали данные о смертности, выявленной в РФ с апреля по декабрь 2020 года. Для других использовали данные с середины марта по декабрь 2020 года.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что в России смертность увеличилась на 28%, зафиксировали 362,3 тысячи избыточных смертей.

Также в рейтинг попали:

Испания – 23%

Италия - 19%

Великобритания и США по 17%

Польша – 16%

Чехия – 15%

Швейцария -13%

Эксперты также говорят, если анализировать данные за январь-февраль 2021 года, то в России умерло на 400 тысяч человек больше нормы, а в США – 574 тысячи. Но в Штатах население более чем вдвое превышает население РФ. Таким образом, "пандемия убила примерно одного из 400 человек в России по сравнению с одним из 600 человек в Соединенных Штатах",

По мнению авторов, эти данные опровергают заявления российских властей, что Россия справилась с пандемией и сделала это намного лучше, чем другие страны.

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"После жесткой двухмесячной изоляции, введенной прошлой весной, правительство значительно ослабило ограничения летом, что благоприятно сказалось на общественном мнении и экономике, хотя болезнь стала распространяться быстрее в России", - указывается в статье.

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