Рост случаев заражения COVID-19: за сутки поставили более 600 новых диагнозов

Коронавирус в Украине заразил еще сотни людей / УНИАН

По состоянию на утро четверга, 15 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 623 жителей страны. В том числе заболели 37 детей и 12 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 387 человек; летальных случаев - 20, выздоровели - 589 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 242 868 человек;

выздоровели - 2 179 665 человек;

летальных исходов - 52 685;

проведено ПЦР-тестов - 11 101 770.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 15 июля 2021 / t.me/mozofficial

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