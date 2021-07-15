Рост случаев заражения COVID-19: за сутки поставили более 600 новых диагнозов

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Одесской, Житомирской и Донецкой областях.
По состоянию на утро четверга, 15 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 623 жителей страны. В том числе заболели 37 детей и 12 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 387 человек; летальных случаев - 20, выздоровели - 589 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 242 868 человек;
- выздоровели - 2 179 665 человек;
- летальных исходов - 52 685;
- проведено ПЦР-тестов - 11 101 770.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро среды, 14 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 547 жителей страны. В том числе заболели 34 ребенка и 23 медработника. Были госпитализированы 409 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 797 человек.
- На Закарпатье подтвердили штамм коронавируса Дельта. Речь идет о семье, которая вернулась в Закарпатье из Санкт-Петербурга. Известно, что мужчина ранее переболел Дельта-штаммом в РФ, а его жена "привезла" инфекцию в Украину и две недели провела в реанимации.
- Осенью в Украине ожидается вспышка индийского штамма коронавируса Дельта, а в худшем случае — даже в середине августа. Такой прогноз озвучил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.
- На Харьковщине при доставке испортили более 9 тысяч вакцин от коронавируса Pfizer.
Автор: Анна Багрий