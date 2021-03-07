Рубан предупредил о новых ограничениях в Киеве из-за усиления карантина

Британский штамм коронавируса поражает прежде всего молодежь, подчеркнул начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал развитие ситуации с карантином в столице.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух месяцев и эта ситуация вполне закономерная.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве пояснил, что такая ситуация прогнозируемая и к ней готовились загодя.
"Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов", - сказал Рубан.
По его мнению, не в последнюю очередь, это связано с распространением в Украине нового штамма COVID-19.
"В Украине циркулирует новый вид — британский штамм, который поражает прежде всего молодежь 20-40 лет. Поэтому акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий будет делаться именно на эти категории населения. Что касается следующей недели, по мартовским праздникам — мы, к сожалению, будем мероприятия ограничивать", — добавил Рубан.
Читайте такжеЛяшко высказался по поводу перевода Киева в красную зону карантина
Коронавирус в Киеве:
- В Киеве за прошедшие сутки выявили 443 больных COVID-19, умерли 14 человек. Из заболевших за прошедшие сутки 27 детей.
- В медучреждения госпитализированы 50 человек.
- Больше всего случаев коронавирусной болезни выявили в Дарницком (93), Деснянском (84) и Оболонском (69) районах.
- Кроме того, за сутки от COVID-19 выздоровели более 40 человек, в целом коронавирус преодолели 96 тыс. 328 жителей Киева.
- Всего за период пандемии в городе зафиксировано 142 тыс. 030 больных, 2 тыс. 767 человек скончались.