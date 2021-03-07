Рубан предупредил о новых ограничениях в Киеве из-за усиления карантина

В Украине распространяется новый штамм COVID-19./ УНИАН

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал развитие ситуации с карантином в столице.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух месяцев и эта ситуация вполне закономерная.

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве пояснил, что такая ситуация прогнозируемая и к ней готовились загодя.

"Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов", - сказал Рубан.

По его мнению, не в последнюю очередь, это связано с распространением в Украине нового штамма COVID-19.

"В Украине циркулирует новый вид — британский штамм, который поражает прежде всего молодежь 20-40 лет. Поэтому акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий будет делаться именно на эти категории населения. Что касается следующей недели, по мартовским праздникам — мы, к сожалению, будем мероприятия ограничивать", — добавил Рубан.

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