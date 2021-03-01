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Рубан объяснил, почему врачи выбрасывают в мусор вакцины от COVID-19

1 марта 2021, 16:30
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Олег Рубан назвал причину отказа от вакцинации индийским препаратом Covishield.

вакцина
В Украине многие отказываются от вакцины / Reuters

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал информацию о том, что в Украине медики отправляют в утиль вакцины от коронавируса.

Врачам приходится выбрасывать неиспользованные вакцины от коронавируса, если флакон, рассчитанный на 10 доз, не успевают использовать в течение 6 часов, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева, это касается всех вакцин, которые имеют большой разлив на несколько доз.

"Это обычная практика в медицине и иммунизации по поводу большого разлива. Необходимо создать логистику и создать очереди для проведения одновременной вакцинации нескольких человек. Главное, что сейчас можно сказать, что у Украины уже есть вакцина, которая позволит снизить эпидемию. Не стоит делать из этого негатив", - объяснил он.

Читайте такжеВ Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShieldКроме того, Рубан также отметил, что причиной отказов от вакцинации индийским препаратом Covishield является проблема в прозрачности информации.

"Та вакцина, которая к нам приехала, была зарегистрирована за шесть часов. Не довели всю информацию о ее безопасности. Центр, который давал разрешительные документы, дал их несвоевременно. Поэтому возникают недоразумения. Это задание Министерства здравоохранения (довести всю информацию до населения, - ред.)", - добавил глава столичной Госпродпотребслужбы.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
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