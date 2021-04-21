Рубан объяснил ситуацию с продлением локдауна в Киеве после 30 апреля

В Киеве по-прежнему высокий уровень госпитализаций и выявления тяжелых случаев - Госпродпотребслужба / Фото Reuters

Принятые властями меры по борьбе с коронавирусом в Киеве поспособствовали снижению уровня заболеваемости в столице, однако показатели по госпитализациям и выявлению тяжелых случаев остаются высокими. Не исключено, что до майских праздников город может перейти из красной в оранжевую зону. Однако сегодня невозможно сказать, продлят ли карантинные мероприятия после 30 апреля. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

В эфире телеканала Украина 24 чиновник рассказал о том, что вовремя принятые меры привели к тому, что в Киеве фиксируется снижение показателей заболеваемости коронавирусом. Город может покинуть красную зону еще до майских праздников. Однако ситуация остается непростой из-за высокого уровня госпитализаций и тяжелых случаев.

"Благодаря введенным Киевской городской администрацией и Министерством здравоохранения своевременным мерам мы сегодня наблюдаем снижение показателей заболеваемости, но показатели госпитализации, выявленных тяжелых случаев еще достаточно высоки. У нас есть позитивная динамика, мы до майских праздников можем перейти в оранжевую зону. Но до этого времени дополнительно разворачиваются койки с кислородом в больницах КГГА и помогает Национальная академия медицинских наук", - отметил Рубан.Читайте такжеУ Кличко рассказали, когда Киев выйдет из красной зоны

Исходя из ситуации, по его словам, в дни перед Пасхой проводятся консультации с представителями всех конфессий. Целью дискуссии является разработка карантинных мер. Решение по этому вопросу должно быть принято уже в пятницу, 23 апреля.

При этом чиновник добавил, что на данный момент сложно прогнозировать, будет ли пролонгация противоэпидемиологических мероприятий после 30 апреля. Ситуация с уровнем заболеваемости позитивная, однако в Киеве фиксируются высокие показатели распространения британского варианта коронавирусной инфекции.Читайте такжеСтепанов рассказал, когда возможен переход Киева из "красной" зоны

"Сегодня невозможно делать никаких предположений. Это в соответствии с прогнозом, который делается в лабораторном центре Минздрава в Киеве, с учетом прогнозов Академии медицинских наук, решение будет принято в ближайшее время. Ситуация позитивная, но мы в Киеве наблюдаем в 80% быстрое распространение британского штамма", - подчеркнул Олег Рубан.

Ситуация с COVID-19 в Киеве