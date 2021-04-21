Рубан объяснил ситуацию с продлением локдауна в Киеве после 30 апреля

Киев до майских праздников может перейти в оранжевую зону карантинных ограничений, считает Олег Рубан.
Принятые властями меры по борьбе с коронавирусом в Киеве поспособствовали снижению уровня заболеваемости в столице, однако показатели по госпитализациям и выявлению тяжелых случаев остаются высокими. Не исключено, что до майских праздников город может перейти из красной в оранжевую зону. Однако сегодня невозможно сказать, продлят ли карантинные мероприятия после 30 апреля. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.
В эфире телеканала Украина 24 чиновник рассказал о том, что вовремя принятые меры привели к тому, что в Киеве фиксируется снижение показателей заболеваемости коронавирусом. Город может покинуть красную зону еще до майских праздников. Однако ситуация остается непростой из-за высокого уровня госпитализаций и тяжелых случаев.
"Благодаря введенным Киевской городской администрацией и Министерством здравоохранения своевременным мерам мы сегодня наблюдаем снижение показателей заболеваемости, но показатели госпитализации, выявленных тяжелых случаев еще достаточно высоки. У нас есть позитивная динамика, мы до майских праздников можем перейти в оранжевую зону. Но до этого времени дополнительно разворачиваются койки с кислородом в больницах КГГА и помогает Национальная академия медицинских наук", - отметил Рубан.Читайте такжеУ Кличко рассказали, когда Киев выйдет из красной зоны
Исходя из ситуации, по его словам, в дни перед Пасхой проводятся консультации с представителями всех конфессий. Целью дискуссии является разработка карантинных мер. Решение по этому вопросу должно быть принято уже в пятницу, 23 апреля.
При этом чиновник добавил, что на данный момент сложно прогнозировать, будет ли пролонгация противоэпидемиологических мероприятий после 30 апреля. Ситуация с уровнем заболеваемости позитивная, однако в Киеве фиксируются высокие показатели распространения британского варианта коронавирусной инфекции.Читайте такжеСтепанов рассказал, когда возможен переход Киева из "красной" зоны
"Сегодня невозможно делать никаких предположений. Это в соответствии с прогнозом, который делается в лабораторном центре Минздрава в Киеве, с учетом прогнозов Академии медицинских наук, решение будет принято в ближайшее время. Ситуация позитивная, но мы в Киеве наблюдаем в 80% быстрое распространение британского штамма", - подчеркнул Олег Рубан.
Ситуация с COVID-19 в Киеве
- По причине сложной ситуации с коронавирусом карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В столице закрыли школы и детские сады. Городской транспорт на время усиленных карантинных мероприятий должен работать в режиме спецпропусков.
- Киевский градоначальник Виталий Кличко 14 апреля заявлял, что ситуация c заболеваемостью COVID-19 в столице не стабилизируется. Поэтому было принято решение о продлении усиленного карантина в Киеве на 2 недели – до 30 июня.
- Согласно данным на среду, 21 апреля, за минувшие 24 часа в Киеве выявлено 965 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице зафиксировано 187 196 прецедентов COVID-19.