"Ручная статистика": эпидемиолог рассказал о реальном числе пациентов с COVID-19 в Украине

В Украине не оценивается главный показатель эпидемии – интенсивность распространения болезни / Фото Reuters

Коронавирус в Украине заразил с начала эпидемии более миллиона людей, каждый день фиксируются тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные. При этом эпидемиолог Сергей Кравченко утверждает, что на самом деле зараженных коранавирусной болезнью в стране намного больше.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине не является достоверной - она на порядки отличается от реальной. Об этом Кравченко заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"На самом деле мы не имеем достоверных данных. Вся медицинская статистика формируется в ручном режиме", – заявил он.

По его словам, в Украине нам предоставляют данные исключительно по лабораторно подтвержденным случаям заболевания. Что касается случаев болезни COVID-19, подтвержденных клинически, то их в десятки и сотни раз больше", – подчеркнул медик.

Кравченко отметил, что в Украине не оценивается главный показатель эпидемии – интенсивность распространения болезни.

"Есть четыре основных показателя. Основным является интенсивность распространения болезни, его у нас даже никто не коррелирует. Все остальные показатели являются следствием распространения болезни, то есть рост заболеваемости, смертности и летальности", – рассказал эпидемиолог.

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