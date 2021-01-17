"Ручная статистика": эпидемиолог рассказал о реальном числе пациентов с COVID-19 в Украине

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине не является достоверной, заявил Кравченко.
Коронавирус в Украине заразил с начала эпидемии более миллиона людей, каждый день фиксируются тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные. При этом эпидемиолог Сергей Кравченко утверждает, что на самом деле зараженных коранавирусной болезнью в стране намного больше.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине не является достоверной - она на порядки отличается от реальной. Об этом Кравченко заявил в эфире телеканала Obozrevatel TV.
"На самом деле мы не имеем достоверных данных. Вся медицинская статистика формируется в ручном режиме", – заявил он.
По его словам, в Украине нам предоставляют данные исключительно по лабораторно подтвержденным случаям заболевания. Что касается случаев болезни COVID-19, подтвержденных клинически, то их в десятки и сотни раз больше", – подчеркнул медик.
Кравченко отметил, что в Украине не оценивается главный показатель эпидемии – интенсивность распространения болезни.
"Есть четыре основных показателя. Основным является интенсивность распространения болезни, его у нас даже никто не коррелирует. Все остальные показатели являются следствием распространения болезни, то есть рост заболеваемости, смертности и летальности", – рассказал эпидемиолог.
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 17 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 160 682. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 5990 человек.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января.