Руслана раскрыла, как отреагировала на "индийскую" вакцину Covishield

Вакцинированная Руслана Лыжичко сообщила, как себя чувствует / УНИАН

Певица, победительница международного песенного конкурса Евровидение-2004 Руслана Лыжичко поделилась, как себя чувствует после публичной прививки "индийской" вакциной от коронавируса COVID-19 – Covishield.

Исполнительница в Facebook сообщила, что у нее все хорошо.

Руслана отметила, что температура после вакцинации не превышала норму и составляла 36,5.

"...я получила множество звонков от родных, близких и представителей медиа относительно своего самочувствия. Все хорошо!" – утверждает артистка.

Напомним, 4 марта Руслана Лыжичко и еще ряд звезд, а также пять медиков вакцинировались в прямом эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

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