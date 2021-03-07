Руслана раскрыла, как отреагировала на "индийскую" вакцину Covishield

Победительница Евровидения-2004 отметила, что после укола у нее не было температуры.
Певица, победительница международного песенного конкурса Евровидение-2004 Руслана Лыжичко поделилась, как себя чувствует после публичной прививки "индийской" вакциной от коронавируса COVID-19 – Covishield.
Исполнительница в Facebook сообщила, что у нее все хорошо.
Руслана отметила, что температура после вакцинации не превышала норму и составляла 36,5.
"...я получила множество звонков от родных, близких и представителей медиа относительно своего самочувствия. Все хорошо!" – утверждает артистка.
Напомним, 4 марта Руслана Лыжичко и еще ряд звезд, а также пять медиков вакцинировались в прямом эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.
Вакцинация от коронавируса в Украине – что необходимо знать
- Наша страна получила первую партию вакцины от вируса 23 февраля, а 24 числа начался первый этап вакцинации. Всего в Украине запланировано пять этапов вакцинации. На первом этапе планируют сделать прививки медикам и военнослужащим.
- Covishield – это локальное (торговое) название вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, и произведенной в Индии.
Автор: Екатерина Присяжнюк