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"Русская рулетка": в ЕС призвали не спешить одобрять вакцину Спутник V

9 марта 2021, 07:09
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Создатели российской вакцины потребовали извинений от главы правления EMA Кристы Виртумер-Хохе.

Спутник V
Вакцина Спутник V была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года / Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса Спутник V.

В EMA заявили, что проверки препарата со стороны агентства еще не завершены, а для одобрения вакцины Спутник V недостаточно данных. Об этом рассказала глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе в интервью австрийскому телеканалу ORF.

"Это в некотором роде сопоставимо с русской рулеткой", - сказала она.

Виртумер-Гохе отметила, что информация о вакцине поступает от ее производителей, она будет проверена в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.

Тем временем создатели российской вакцины уже отреагировали на заявление главы правления EMA. Они потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих Спутник V. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в Twitter.

В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор "не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине".

"Вакцины и ЕМА должны быть вне политики", - считают разработчики российской вакцины от COVID-19.

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Российская вакцина от коронавируса – о чем ранее писал Главред:

  • О регистрации вакцины Спутник V 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • В конце октября 2020 года стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.

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