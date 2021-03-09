"Русская рулетка": в ЕС призвали не спешить одобрять вакцину Спутник V

Вакцина Спутник V была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года / Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса Спутник V.

В EMA заявили, что проверки препарата со стороны агентства еще не завершены, а для одобрения вакцины Спутник V недостаточно данных. Об этом рассказала глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе в интервью австрийскому телеканалу ORF.

"Это в некотором роде сопоставимо с русской рулеткой", - сказала она.

Виртумер-Гохе отметила, что информация о вакцине поступает от ее производителей, она будет проверена в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.

Тем временем создатели российской вакцины уже отреагировали на заявление главы правления EMA. Они потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих Спутник V. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в Twitter.

В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор "не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине".

"Вакцины и ЕМА должны быть вне политики", - считают разработчики российской вакцины от COVID-19.

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