С 21 июля в Украине начнут прививать от COVID-19 всех желающих - Ляшко

Минздрав объявил об открытии пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые от 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать.
С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что теперь прививки могут сделать все желающие.
"Минздрав объявляет об открытии пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые от 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, в Центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал Ляшко в ходе брифинга во вторник, 20 июля.
По его словам, записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации, а также будет работать живая очередь.
Отметим, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек.
В сюжете ТСН можете детальнее узнать о том, как происходит вакцинация от коронавируса в Украине:
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.
18 июля детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.