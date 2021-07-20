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С 21 июля в Украине начнут прививать от COVID-19 всех желающих - Ляшко

20 июля 2021, 10:36

Минздрав объявил об открытии пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые от 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать.

вакцина, коронавирус
С 21 июля в Украине начнут прививать от COVID-19 всех желающих / Reuters

С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что теперь прививки могут сделать все желающие.

"Минздрав объявляет об открытии пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые от 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут это сделать. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, в Центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал Ляшко в ходе брифинга во вторник, 20 июля.

По его словам, записаться на вакцинацию можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центров массовой вакцинации, а также будет работать живая очередь.

Отметим, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек.

В сюжете ТСН можете детальнее узнать о том, как происходит вакцинация от коронавируса в Украине:

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Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.

25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.

6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.

18 июля детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna.

новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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