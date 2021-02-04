С барского плеча: несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцину

В Кабмине рассказали о том, что некоторые страны ЕС согласились перепродать нашей стране вакцину от опасного коронавируса. Детали пообещали предоставить позже.
Несколько стран Евросоюза согласились перепродать нашей стране вакцину от коронавируса, заявила в интервью ТСН вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.
При этом она не назвала, о каких именно странах идет речь.
"Но я также хотела бы поблагодарить и большое количество стран ЕС, которые, не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа к вакцинам. Речь идет о более 13 стран ЕС. Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - отметила Стефанишина.
Она также не уточнила, какая дружественная страна согласилась перепродать вакцину.
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"Это конфиденциальная информация. В первую очередь, это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - добавила она.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.