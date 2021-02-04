С барского плеча: несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцину

Несколько стран ЕС согласились продать вакцину Украине / Фото Reuters

Несколько стран Евросоюза согласились перепродать нашей стране вакцину от коронавируса, заявила в интервью ТСН вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

При этом она не назвала, о каких именно странах идет речь.

"Но я также хотела бы поблагодарить и большое количество стран ЕС, которые, не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа к вакцинам. Речь идет о более 13 стран ЕС. Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - отметила Стефанишина.

Она также не уточнила, какая дружественная страна согласилась перепродать вакцину.

Читайте такжеСтало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в продаже и сколько будет стоить

"Это конфиденциальная информация. В первую очередь, это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - добавила она.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: