С "вакциной для бедных" у ОП возникли логистические проблемы, с AstraZeneca и Pfizer – тоже

CoviShield, AstraZeneca и Pfhizer - названы даты поставок в Украину / GettyImages

23 февраля в Украине ожидают прибытия первой партии вакцины CoviShield, которую уже окрестили "вакциной для бедных".

"Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете. Но есть свой путь и у самолета. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы", – сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура.

При этом он добавил, что поставки новых партий этой вакцины Украина ожидает "каждую неделю или каждые 10 дней".

А вот поставки вакцин AstraZeneca и Pfizer в Украину перенесены с конца февраля – на начало марта.

Читайте такжеЭксперт распек Минздрав за поставку в Украину индийской вакцины"По графику, поставки вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины. От государства они будут бесплатными. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", – заверили в Офисе президента.

Как сообщалось ранее, Украина стала одним из первых покупателей вакцины от коронавируса CoviShield, которую до этого в качестве подарка Индия отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.

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