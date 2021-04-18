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Самая заразная мутация COVID-19 оказалась полезной: ученые раскрыли нюансы

18 апреля 2021, 03:46
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Мутация D614G повлияла на процесс проникновения вируса в организм. Сейчас ее находят практически во всех разновидностях коронавируса на всех континентах Земли.

коронавирус
Мутация сделала коронавирус более уязвимым для атак антител / pixabay.com

Самая распространенная мутация коронавируса D614G, которая повысила его заразность и стойкость к действию холода, в то же время оказалась полезной для человека. К такому выводу пришли американские молекулярные биологи.

Дело в том, что данная мутация сделала коронавирус более уязвимым для атак антител. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

Первое серьезное изменение в геноме коронавируса ученые выявили в начале марта 2020 года, когда в Европе распространились новые штаммы коронавируса. Их характеризовала общая мутация в так называемом гене S, который управляет производством части оболочки SARS-CoV-2, непосредственно связанной с проникновением вируса в организм. Сейчас мутацию D614G находят практически во всех разновидностях коронавируса на всех континентах Земли.

Молекулярные биологи выяснили, что мутация заметно изменила то, как S-белок – ключевая часть оболочки коронавируса – разворачивается во время его контактов с клетками. Эта молекула состоит из двух частей – S1 и S2. Первая из них участвует в процессе прикрепления вируса непосредственно к мембране, а вторая отвечает за ее растворение и проникновение вирусной РНК в клетку.

Чтобы вирус прикрепился к мембране, нужно, чтобы определенные сегменты S1 приняли особую пространственную конфигурацию, которую биологи называют "верхним" положением. Чем больше подобных сегментов переходят в это состояние, тем выше шансы на то, что один из них соединится с клеткой и прикрепится к ней.

Читайте такжеМутация COVID-19 может провоцировать проблемы с сердцем у домашних животных – ученыеМутация D614G увеличила вероятность того, что один или несколько сегментов белка S1 при сближении с клеткой перейдут в верхнее положение. Это сделало вирус более заразным, но при этом увеличило вероятность того, что антитела смогут присоединиться к другим областям оболочки SARS-CoV-2 еще до того, как он успеет проникнуть в клетку.

Подобная особенность вируса может объяснять, почему все существующие вакцины, разработка которых началась еще до того, как появилась мутация D614G, действуют на ее носителей так же эффективно, как и на первые версии SARS-CoV-2.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Индии появился новый штамм коронавируса с двойной мутацией, которая помогает ему крепиться к клеткам организма. Позже "двойной мутант" обнаружили и в США.

В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.

Глава Минздрава Максим Степанов раскрыл особенности новых штаммов.

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