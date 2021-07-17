"Самое крутое суперантитело": ученые обнаружили иммунную молекулу-убийцу COVID-19

Обнаружена молекула, способная бороться с SARS-CoV-2 / Daniel Foster / flickr.com/

В США ученые из Центра исследования рака в Сиэтле обнаружили иммунную молекулу, способную бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами.

Как пишет Nature, исследователи изучили 12 антител у людей, инфицированных или SARS-CoV-2, или его близким родственником SARS-CoV.

При этом был составлен список из тысяч мутаций в связывающих доменах нескольких вариантов SARS-CoV-2 и оценили, как все эти мутации влияют на способность 12 антител прикрепляться к связывающему домену.

В ходе исследования было установлено, что одно из антител (S2H97) прикреплялось к доменам всех подобных патогенов и могло нейтрализовать их в живых клетках. Ученые назвали его "суперантителом" за его универсальность.

"Это самое крутое антитело, которое мы изучали", - заявил один из соавторов исследования.

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Отмечается, что остальные 11 антител также могут противостоять заболеваниями, однако их эффективность ниже по сравнению с S2H97. Однако исследователи пока не могут утверждать, что "суперантитело" способно защитить организм от новых штаммов, но уверены, что это открытие позволит продвинуться в борьбе с мутациями коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики нашли группу препаратов, которые эффективны при тяжелом течение коронавируса. Более того, наилучшим образом они действуют при наличии у пациента сопутствующих хронических заболеваний,