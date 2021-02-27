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В Минздраве Украины из-за пандемии изменили список стран красной зоны

27 февраля 2021, 12:23

В список зеленой зоны попали: Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия, Российская Федерация.

маска,карантин
Украина изменила список стран красной зоны / УНИАН

Украина оценила ситуацию с коронавирусом в мире и пересмотрела список стран "зеленой" и "красной" зон. Теперь список стран, после прибытия из которых нужна двухнедельная изоляция, "похудел" на 10 позиций.

В настоящее время в "красный" список входит 61 страна, сообщили в Минздраве. В частности, "красными" остаются Чехия, где сейчас критическая ситуация и не успевают сжигать тела, Черногория, Эстония, Израиль, США, ОАЭ, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Литва, Латвия, Словения, Словакия и другие.

"Зеленый" список включает в себя 133 страны. Так, "зелеными" стали: Швейцария, Грузия, Колумбия, Кипр, Румыния, Боливия, Болгария, Ботсвана, Малайзия, Российская Федерация. Украина тоже относится к странам "зеленой зоны".

Отметим, если человек прибывает в Украину из стран "зеленой зоны", то карантин проходить не нужно.

Если с "красной зоны" — нужна двухнедельная самоизоляция. Досрочно из нее можно выйти, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. При этом можно привезти тест с собой, но он должен быть сделан не ранее, чем за двое суток до приезда.

Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
  • Кабинет Министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок. Новые правила вступят в силу 3 марта.

Минздрав самоизоляция коронавирус новости красная зона
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