Самые распространенные симптомы коронавируса - список ВОЗ

коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус COVID-19 чаще всего проявляет себя типичными для простуды симптомами. Однако за год, который прошел с начала пандемии, медики зарегистрировали и составили перечень характерных для такой инфекции симптомов.

Такой список опубликовали представители Всемирной организации здравоохранения. Конкретно в нем был перечислен ряд симптомов, по которым можно определить заражение человека COVID-19.

№1.Температура и кашель

Повышение температуры может быть как сильным, так и незначительным. Про начало болезни говорит также сухой кашель.

№2. Усталость и ломота

Симптомами борьбы организма с коронавирусом может быть чувство усталости, а также ломота в теле.

№3. Утрата вкуса и обоняния

У значительного количества заболевших проявляется также потеря обоняния и вкуса. Это связано с тем, что COVID-19 поражает обонятельные нейроны, лишая возможности чувствовать запахи и различать вкусы.

№4. Боль в голове и головокружение

Пациенты часто жалуются также на головную боль, иногда также на головокружение, онемение, покалывание в конечностях.

№5. Проблемы с желудком

Иногда на заражение вирусом реагирует желудочно-кишечный тракт. Некоторые пациенты жалуются на потерю аппетита, тошноту, рвоту, а также диарею.

Читайте такжеИлон Маск заразился коронавирусом и описал свои симптомы

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется летом 2022-го, но мир не вернется к прежней жизни после пандемии.

Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.